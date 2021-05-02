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EN HORAS DE LA MAÑANA DOS SUJETOS GOLPEAN A OTRO HIRIÉNDOLE EN LA CABEZA-MIRAMAR

08-00 HS: EN CALLES 60 E/ 43 Y 45, DOS SUJETOS EN MOTO AGREDIERON A UN TERCERO PRODUCIÉNDOLE UN CORTE EN EL CUERO CABELLUDO.

AL TENER LA PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL, LOS AGRESORES HUYEN EN UNA MOTO.

LUEGO PASADOS MINUTOS DEL HECHO, UNO DE LOS SUJETOS FUE HALLADO  POR LA ZONA , NO UBICANDO AL OTRO AGRESOR CON LA MOTO.

AMBULANCIA ACUDE AL DOMICILIO DEL AGREDID,

AL PARECER LA AGRESIÓN SE ORIGINA POR PROBLEMAS DE VIEJA DATA.

FAMILIARES TENDRÁN QUE EFECTIVIZAR LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE

NOTA ENVIADA A NUESTRA EDITORIAL.

AMPLIAREMOS SI ES NECESARIO

a la/s

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