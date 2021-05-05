DUEÑOS Y PROFESORES DE GIMNASIOS PROTESTAN FRENTE A LA MUNICIPALIDAD POR NO PODER TRABAJAR-GRAL. ALVARADO-VIDEO

DESDE HOY A LA MAÑANA, PERSONAS QUE PERTENECEN AL RAMO DE GIMNASIOS Y PROFESORES DE GIMNASIA REALIZARON UNA PROTESTA PARA QUE SE TOME OTRAS MEDIDAS CON RESPECTO AL CIERRE O PARCIAL DE LUGARES QUE SE TRATEN DE GIMNASIOS O SIMILARES, DEBIDO A LA ORDEN PROTOCOLAR DE LA PROVINCIA, DE NO DEJAR ABIERTOS ESTOS LUGARES DE PRÁCTICAS QUE FAVORECEN A PERSONAS CON O SIN PROBLEMAS CORPORALES.
SE PRESENTARON A LAS 13.30HS A DAR UN PETITORIO EN EL 3ER PISO DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DEL INTENDENTE SR. SEBASTIÁN IANANTUONY.
ENTRE LOS FUNCIONARIOS DE LA OPOSICIÓN , SE ENCONTRABAN LOS CONCEJALES VIVIANA FARÍAS, FABIÁN BARBERINI DEL JUNTOS POR EL CAMBIO, LOS CUALES ARMARON UN PETITORIO PARA QUE EL LORD MAYOR LO LEA Y ESTUDIE PARA PODER DAR UNA RESPUESTA A LOS ALLÍ ALLEGADOS EN PROTESTA.
ESPERAMOS QUE SE RESUELVAN MUCHOS TEMAS, PERO LA PANDEMIA ES DEMASIADO MALÉFICA PARA LOS COMERCIANTES DE MUCHOS SECTORES QUE SUFREN ESTOS PARATES, DONDE LOS IMPUESTOS SUBEN Y LA GENTE NO TIENE CON QUE PAGAR, LUEGO DE UN AÑO ANORMAL PARA LOS SERVICIOS COMUNITARIOS.
ESPEREMOS UNA SOLUCIÓN, DONDE HABRÍA QUE ESPERAR RESPUESTA DE PROVINCIA, DONDE EN MAR DEL PLATA PASA LO MISMO Y HAY YA ORGANIZACIONES DE PROTESTAS POR VARIOS TEMAS, NO SÓLO POR GIMNASIOS, SINO DE VARIOS COMERCIOS AFINES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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