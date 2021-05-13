Denuncian a Clínica por abandono de persona -Miramar-VIDEO

UNA PACIENTE QUE YA HABÍA TENIDO UN ACV, FUE DERIVADA A LA CLÍNICA MITRE UBICADA EN AVENIDA 23 ENTRE 22 Y 24 DE LA CIUDAD DE MIRAMAR.
LA ABUELA, ESTABA MUY DOLORIDA Y AL HACERLA REVISAR, PUESTO
QUE TENÍA UNA DE SUS PIERNAS EN MAL ESTADO, SEGÚN LOS DICHOS DE LAS HERMANAS
SOSA, EL DIRECTOR DE DICHA CLÍNICA RESUELVE QUE LA PACIENTE NO POSEE TROMBOSIS
ALGUNA.
LA PACIENTE FUE LLEVADA A REALIZARSE UN ECO-DOPLER DONDE EL DR. DICÉSARE AL VER COMO ESTABA LA
PIERNA DE LA PACIENTE, RESUELVE QUE “NO POSEE TROMBOSIS EN SU PIERNA” Y ORDENA
QUE RETOME SU ESTADÍA A SU VIVIENDA,
SIN REVISACIÓN ALGUNA POR EL CUADRO QUE ELLA POSEE.
NO QUISIMOS PONER FOTOS DE DICHA PIERNA, CAUSA MALA IMAGEN Y
NO QUEREMOS INCIDIR EN ESTA DENUNCIA, DONDE LAS AUTORIDADES DE LA CLÍNICA MITRE
TENDRÁN SU LUGAR DE DESCARGO EN FIGAALVARADO.
POR ESO LAS HERMANAS REALIZARÁN LA DENUNCIA POR ABANDONO DE PERSONA.
TRATAMOS DE ESCUCHAR LAS DOS CAMPANAS, PERO LO MEJOR DE
TODO ES QUE LA ABUELA SEA ATENDIDA A LA BREVEDAD.
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