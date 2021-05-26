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A PARTIR DE LA MEDIANOCHE DE HOY PARO DE COLECTIVOS -MIRAMAR/MAR DEL PLATA

LA EMPRESA COSTA AZUL NOS INFORMÓ QUE A PARTIR DE LA MEDIA NOCHE NO HABRÁ SERVICIO DE MEDIA DISTANCIA Y CORTA DISTANCIAESTO SERÁ EN MAR DEL PLATA Y POR CONSECUENCIA EN MIRAMAR, CTE. OTAMENDI Y DEMÁS LOCALIDADES.

INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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