POSIBLE AGRESIÓN A MUJER POR LA POSESIÓN DE TERRENOS EN MAR DEL SUD

NOS COMUNICARON DESDE MAR DEL SUD QUE HOY HUBO UN ENCONTRONAZO FUERTE ENTRE UN COMERCIANTE CONOCIDO DEL LUGAR Y UNA MUJER PROPIETARIA DE ALGUNOS TERRENOS Y UNA VIVIENDA.
NO ESTÁ CONFIRMADO TODO, PERO AL PARECER EL COMERCIANTE LE
ACERCA SU CAMIONETA HASTA CASI GOLPEAR A LA MUJER POR DICHA DISCUSIÓN-
NOS DICEN QUE ESTE COMERCIANTE TIENE COMO PARIENTE AL MISMÍSIMO
DELEGADO DEL LUGAR.
ESPEREMOS QUE TODO SE SOLUCIONE EN PAZ, NO SON ÉPOCAS DE
PELEAS NI DE SACAR O PROTESTAR POR TERRENOS.
ANDA CIRCULANDO UN VIDEO- NOS LLEGÓ A NUESTRA REDACCIÓN Y COMO FUE PÚBLICO PONDREMOS EL MISMO.
PUDIMOS AVERIGUAR QUE HAY MUCHAS COSAS QUE PUEDEN SER INCOMPRENSIBLES PERO REALMENTE ES ALGO ENTRE PARTES DUEÑOS DE ALGO QUE SE DIRIMIRÁ EN LA JUSTICIA.
LA MUJER NO QUIERE TENER ENTREVISTA, ACONSEJADA POR SU ABOGADA.
NO DAMOS POR EL MOMENTO NOMBRES DE LOS IMPLICADOS EN ESTA DISCUSIÓN POR TIERRAS.
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