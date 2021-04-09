NUEVOS HORARIOS DE CIERRES DE COMERCIOS Y LIBRE CIRCULACIÓN-MIRAMAR-VIDEO

ESTE 8 DE ABRIL DEL 2021, EL GOBIERNO DEBIDO AL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN NUESTRA REGIÓN, DONDE HOY HUBO UN REGISTRO DE MÁS DE 23.500 CONTAGIOS, DECRETÓ VARIAS MEDIDAS PARA NO CIRCULAR CIRCULAR POR LAS CALLES DE 9 A 6 HS Y CIERRES DE NEGOCIOS A LAS 23HS. PERO EL COVID 19 VOLVIÓ A RESURGIR LUEGO DE LA SEMANA DE PASCUAS, DONDE LA GENTE AL TENER MINI VACACIONES, SE LIBERÓ DE DICHA CARGA NO CUMP`LIENDO PARTE DE ELLOS EN LOS PROTOCOLOS TOMADOS PARA CONTRARRESTAR EL CORONAVIRUS.
AHORA SE VEN LAS SECUELAS Y EL AUMENTO DE LOS INFECTADOS RECRUDECIÓ ENORMEMENTE.
QUISIMOS FILMAR POCAS HORAS ANTES DE QUE SE COMIENCE LA RESTRICCIÓN HORARIA, PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN Y PARA ATENCIÓN EN BARES, RESTAURANTES Y DEMÁS COMERCIOS AFECTADOS.
SEGUIMOS EN FASE 4 OJALÁ NO BAJEMOS LA GUARDIA.
MAS ALLÁ DEL MALESTAR QUE ESTO TRAE, TRATEMOS DE CUIDARNOS CON BUEN ASEO Y BARBIJO PUESTO AL SALIR DE NUESTRAS CASAS Y SI PUEDE QUEDARSE EN CASA, ES EL ARMA MAS TEMIDO POR EL CORONAVIRUS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario