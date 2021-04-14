"NO ME MUEVE NINGUNA CLASE DE LUICO, SOLO LA SALUD DE LOS ARGENTINOS"-PALABRAS DEL PTE. DE LA NACIÓN ALBERTO FERNÁNDEZ

ESTAMOS HACIENDO LO IMPOSIBLE PARA TRAER LAS VACUNAS
NECESARIAS AL PAÍS.
SE QUE MUCHOS GOBERNADORES INTENTARON COMPRAR VACUNAS, Y SE
LES HACE DIFÍCIL CONSEGUIRLAS.
ESTA VISTO QUE EL PROBLEMA DEL CONTAGIO ESTÁ EN LAS
REUNIONES SOCIALES Y ES MÁS DIFICIL COMBATIR EL VIRUS.
Y LO QUE MÁS NECESITAMOS ES EL CUIDADO DE LOS CIUDADANOS CON
LOS CIUDADANOS.
MEDIDAS:
NO DETENER EL SISTEMA VACUNATORIO Y APOYAR AL SERVICIO
SANITARIO.
HAY QUE EVITAR EL ENCUENTRO SOCIAL Y GANAR TIEMPO PARA QUE
LAS CAMAS PUEDAN BAJAR EL USO DE LOS INFECTADOS.
20 HS HASTA LAS 06 HS. NO SE PODRÁ CIRCULAR.
LAS CLASES SERÁN VIRTUALES DURANTE 2 SEMANAS EN EL ÁREA METROPOLITANA
EL VIERNES A LAS 0 HORAS COMIENZAN LAS MEDIDAS.
A LAS 20 HS. SE DETERMINA
EL CIERRE DE LOCALES.
PRESERVARÉ LA SALUD DE LOS CIUDADANOS.
No hay comentarios :
Publicar un comentario