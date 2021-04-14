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"NO ME MUEVE NINGUNA CLASE DE LUICO, SOLO LA SALUD DE LOS ARGENTINOS"-PALABRAS DEL PTE. DE LA NACIÓN ALBERTO FERNÁNDEZ

DESPUÉS DE 12 DÍAS CONTAGIADO POR EL CORONAVIRUS, EL PRESIDENTE HABLÓ POR CADENA NACIONAL.

ESTAMOS HACIENDO LO IMPOSIBLE PARA TRAER LAS VACUNAS NECESARIAS AL PAÍS.

SE QUE MUCHOS GOBERNADORES INTENTARON COMPRAR VACUNAS, Y SE LES HACE DIFÍCIL CONSEGUIRLAS.

ESTA VISTO QUE EL PROBLEMA DEL CONTAGIO ESTÁ EN LAS REUNIONES SOCIALES Y ES MÁS DIFICIL COMBATIR EL VIRUS.

Y LO QUE MÁS NECESITAMOS ES EL CUIDADO DE LOS CIUDADANOS CON LOS CIUDADANOS.

 

MEDIDAS:

NO DETENER EL SISTEMA VACUNATORIO Y APOYAR AL SERVICIO SANITARIO.

HAY QUE EVITAR EL ENCUENTRO SOCIAL Y GANAR TIEMPO PARA QUE LAS CAMAS PUEDAN BAJAR EL USO DE LOS INFECTADOS.

20 HS HASTA LAS 06 HS. NO SE PODRÁ CIRCULAR.

LAS CLASES SERÁN VIRTUALES DURANTE 2 SEMANAS EN EL ÁREA METROPOLITANA

EL VIERNES A LAS 0 HORAS COMIENZAN LAS MEDIDAS.

A LAS 20 HS. SE DETERMINA  EL CIERRE DE LOCALES.

PRESERVARÉ LA SALUD DE LOS CIUDADANOS.

a la/s

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