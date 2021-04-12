MUJER EN MOTO QUISO PASAR A UN AUTO Y COLISIONA CON UNA CAMIONETA-PARQUE DE LOS PATRICIOS-MIRAMAR-VIDEO

PASADAS LAS 16 HORAS EN AV. 9 Y 40, COLISIONAN UNA CAMIONETA NISSAN CONDUCIDA POR UN HOMBRE Y UNA MOTO CORVEN 110 CC.MM., CONDUCIDA POR UNA MUJER-
A RAÍZ DEL IMPACTO LA MUJER FUE DERIVADA AL HOSPITAL MARINO CASSANO CON ALGUNAS RASPADURAS, FUERON LEVES SUS HERIDAS EN LAS RODILLAS,
EL CONDUCTOR DE LA NISSAN NOS CONTÓ COMO FUE EL ACCIDENTE Y ESTABA SENTADO UN POCO AGITADO POR EL HECHO.
INTERVINO POLICÍA DEL CP Y TRÁNSITO, ESTE ÚLTIMO SECUESTRA LA MOTO POR FALTA DE PAPELES.
PRIMICIA DE FIGAALVARADO
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