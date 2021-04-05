INAUGURACIÓN ESPACIO CULTURAL-NOTA CON EL ARTISTA PLÁSTICO NARDO MOYANO- 2 VIDEOS-MIRAMAR

EN HORAS DE LA TARDE NOCHE DEL SÁBADO 3, EN LAS INSTALACIONES DEL CACIPS, DIAG. FTO. DE LA PLAZA 1479, ENTRE 19 Y 28, SE INAUGURÓ UN ESPACIO CULTURAL
ALLÍ NOS ENTREVISTAMOS CON EL ARTISTA NARDO MOYANO, 20 AÑOS DE DEDICACIÓN AL ARTE DONDE QUE EXPONE SUS OBRAS EN EL LUGAR.
LUEGO REALIZAMOS DOS NOTAS CON EL PTE. DE LA CÁMARA DE COMERCIO DAMIAN PISTONE Y OTRO ARTISTA PLÁSTICO DE LA CIUDAD CÉSAR PASCUAL.
SE OFRECIÓ LUNCH A LOS PRESENTES.
CONTÓ CON GABRIELA BATTENTI QUE ASESORA TESORERÍA,SU HERMANA MÓNICA, SILVIO POSE COMERCIANTE GASTRONÓMICO E INVITADOS LOCALES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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