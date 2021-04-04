"ESOS LOTES SON MÍOS...NO SEÑOR SON MÍOS"-PROBLEMAS DE TITULARIDAD DE TERRENOS EN MAR DEL SUD-VIDEO

HOY EN HORAS DE LA MAÑANA EN CALLES 102 Y 29 DE LA LOCALIDAD DE MAR DEL SUD, ESTUVIMOS PRESENCIANDO UNA QUEJA POR ALGUNOS TERRENOS, LOS CUALES POR AHORA, NO ESTÁN CLAROS A QUIÉN PERTENECEN. SE VIVIERON MOMENTOS TENSOS.
UNA PAREJA MAYOR ADUCE QUE ESOS TERRENOS ERAN DE SUS PARIENTES Y DURANTE AÑOS. ADUJO EL SR. NÉSTOR CARLOS Y UNA MUJER VETERINARIA ADUCE TENER LOS PAPELES DE LA CASA, TENIENDO LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES DE LA FISCALÍA LOCAL Y OTROS LOTES LINDANTES.
Y ENTRE DICHOS E HISTORIAS ANTERIORES SE COMPUSO ESTA PROTESTA, CON DENUNCIAS Y CONTRA DENUNCIAS.
LA OTRA PARTE QUE DENUNCIA SER LOS DUEÑOS, SON COMPONENTES DE GRUPOS FEMENINOS.
NADA CLARO Y SE NECESITA UNA PRONTA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA, PARA DAR LA PROPIEDAD A QUIÉN SE DEBE DAR.
HACE UNOS DÍAS LA MUJER QUE SUPUESTAMENTE AGREDIDA POR UN CONDUCTOR CON SU CAMIONETA, SE NEGÓ A DECIR UNA PALABRA.
No hay comentarios :
Publicar un comentario