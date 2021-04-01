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DAÑO EN UNA FINCA-MIRAMAR

00.15 HS: EN AV.9 Y 64 EN UNA VIVIENDA SIN HABITAR. ROMPEN PORTÓN DEL LUGAR Y AL LLEGAR LA POLICÍA NO SE ENCONTRABA NADIE. (IMAGEN ILUSTRATIVA)

HUYERON POR LA ZONA SIN SUSTRAER NINGÚN ELEMENTO.

INFORMACIÓN RECIBIDA POR VECINO DEL LUGAR

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