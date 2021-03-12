ESTUVIMOS EN AV. 26 Y 49, EN UNA PLAZA UBICADA EN EL LUGAR. ALLÍ PERSONAL MUNICIPAL REGISTRA A LAS PERSONAS QUE NO SE HAN ANOTADO HASTA EL MOMENTO POR LA VACUNA ANTI-COVID19-<
VACUNA SPUTNIK- HAY QUE ANOTARSE- VAN POR LOS BARRIOS-MIRAMAR-VIDEO
ESTUVIMOS EN AV. 26 Y 49, EN UNA PLAZA UBICADA EN EL LUGAR. ALLÍ PERSONAL MUNICIPAL REGISTRA A LAS PERSONAS QUE NO SE HAN ANOTADO HASTA EL MOMENTO POR LA VACUNA ANTI-COVID19-<
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