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VACUNA SPUTNIK- HAY QUE ANOTARSE- VAN POR LOS BARRIOS-MIRAMAR-VIDEO


ESTUVIMOS EN AV. 26 Y 49, EN UNA PLAZA UBICADA EN EL LUGAR. ALLÍ PERSONAL MUNICIPAL REGISTRA A LAS PERSONAS QUE NO SE HAN ANOTADO HASTA EL MOMENTO POR LA VACUNA ANTI-COVID19-<

JOAQUÍN ISAÍAS COORDINADOR COORDINADOR DE CRISIS COVID 19. ALLÍ NOS EXPLICÓ EL TRABAJO DESARROLLADO POR LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. SE ENCONTRABA LA CONCEJAL SOFÍA PUSTERLA EN EL LUGAR Y OTRA COLABORADORA. FIGAALVARADO INFORMA
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