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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO CON LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA

"NO A LA PAPA TRANSGÉNICA"

SE  PRESENTARON EN UNA REUNIÓN DE LA CIUDAD DE LA PLATA, EN LA TORRE DE LAS CALLES 50 Y 51 CEDE DEL MINISTERIO DEL DESARROLLO AGRARIO.

CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO JAVIER RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO DE TRABAJO, Y POR PARTE DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA SU PRESIDENTE CARLOS FERNÁNDEZ, SU VICEPRESIDENTE MARIO  RAITERI  EL SECRETARIO  DE RELACIONES INSTITUCIONALES  RAÚL GONZÁLEZ Y EL COORDINADOR DE LOS EQUIPOS Y TÉCNICOS DEL CONINAGRO MARCELO ESPINOSA.

VON TOFO EL APOYO CREDITICIO DE A TRAVÉS DEL BANCO PROVINCIA DE BS, AS, CON LÍNEAS DESTINADAS A PODER CONSTRUIR ALMACENES DE LOS PRODUCTORES  PARA ESTOQUEAR MERCADERÍA ANTES SITUACIONES CLIMÁTICAS , POR RECOLECCIÓN DE LA PAPA, PARA SEGUIR MANTENIENDO UNA OFERTA EN LOS MERCADOS , ADEMÁS DE IMPEDIR SUBAS  DE LOS PRECIOS QUE PERJUDICAN  AL CONSUMIDOR.

OTROS DOS MOTIVOS ES MEJORAR LA CONDICIÓN DEL CAMPO Y LA CALIDAD  DEL TRABAJO  DEL EMPLEADO RURAL,:

1RO) DESTINADAS A CASILLAS Y BAÑOS

2DO) MÓVILES PARA SU TRASLADO EN DISTINTOS CAMPOS  Y A DISTINTAS PERSONAS

3RO) PARA ADQUIRIR MAQUINARIA RURAL Y MEJORAR EL TRABAJO AL SECTOR.

 

EL PRIMER TEMA TRATADO EN LA REUNIÓN FUE  DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE PAPA  ACERCA DE NO MULTIPLICAR LA SEMILLA DE PAPA TRANSGÉNICA EN EL ÁREA DIFERENCIADA QUE POSEE QUE TIENE LA PRODUCCIÓN DE PAPA QUE TIENE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO, GONZÁLEZ CHÁVEZ Y  TRES ARROYOS.

EL MINISTRO ACCEDIÓ AL PEDIDO DE LA FEDERACIÓN, DE NO MULTIPLICAR LA PAPA TRANSGÉNICA DONDE LO REAFIRMARÁ CON UNA RESOLUCIÓN  QUE EMITIRÁ LUEGO DE ESTUDIOS  E UN TÉRMINO APROXIMADO DE 15 DÍAS, ADEMÁS DE ESTABLECER UN PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN TRANSGÉNICA  EN EL RESTO DE LA PROVINCIA DESTINADA A CONSUMO YA QUE PUEDE PRODUCIR PROBLEMAS DE EXPORTACIÓN  A PAÍSES VECINOS COMO BRASIL,  PARAGUAY, URUGUAY  Y CHILE ACCEDIENDO CON PAPA INDUSTRIA O PAPA FRESCO.

LA FEDERACIÓN  RATIFICÓ SU COMPROMISO CONTRA EL TRABAJO EN NEGRO, TRABAJO ESCLAVO Y TRABAJO CON MINORIDAD EN ESTA ACTIVIDAD, PREDISPUESTOS A CONFORMAR MESAS  CON TRABAJADORES Y MINISTERIO DE TRABAJO PARA COMBATIR ESTAS PROBLEMÁTICAS  PARA FORMALIZAR ESTA CUESTIÓN LABORAL.

SE PIDIÓ QUE LAS AUTORIDADES DE CONTRÓLDE FISCALIZACIÓN HACEN QUE LA DOCUMENTACIÓN  SEA VIRTUAL Y NO COMO HASTA EL MOMENTO IMPRESA.

SE LE EXPLICÓ AL MINISTRO DE LOS PROMEBLAS DE PRODUCCIÓN  ESTÁ LLAMADO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS , COMO EJEMPLO LA EDICIÓN GÉNICA,  QUE DEBE DARSE UNA DISCUSIÓN DE LAS PRIORIDADES QUE TIENE CADA UNA, ASI SE HACE UN USO EFICIENTE DEL RECURSO PÚBLICO, PARA QUE NO SE DISPERSE EN QUINTAS O CHACRAS ESPERIMENTALES , Y QUE TIENE QUE BRINDAR CALIDAD, CANTIDAD, SALUBRIDAD TANTO PARA EL MERCADO INTERNO COMO EXTERNO.

NOTA ENVIADA POR EL VICEPRECIDENTE  DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA MARIO RAITERI

a la/s

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