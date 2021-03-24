REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DESARROLLO AGRARIO CON LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA

"NO A LA PAPA TRANSGÉNICA"
SE PRESENTARON EN UNA REUNIÓN DE LA CIUDAD DE LA PLATA, EN LA TORRE DE LAS CALLES 50 Y 51 CEDE DEL MINISTERIO DEL DESARROLLO AGRARIO.
CON LA PRESENCIA DEL MINISTRO JAVIER RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO
DE TRABAJO, Y POR PARTE DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA SU PRESIDENTE CARLOS
FERNÁNDEZ, SU VICEPRESIDENTE MARIO RAITERI
EL SECRETARIO DE RELACIONES
INSTITUCIONALES RAÚL GONZÁLEZ Y EL
COORDINADOR DE LOS EQUIPOS Y TÉCNICOS DEL CONINAGRO MARCELO ESPINOSA.
VON TOFO EL APOYO CREDITICIO DE A TRAVÉS DEL BANCO PROVINCIA
DE BS, AS, CON LÍNEAS DESTINADAS A PODER CONSTRUIR ALMACENES DE LOS PRODUCTORES
PARA ESTOQUEAR MERCADERÍA ANTES
SITUACIONES CLIMÁTICAS , POR RECOLECCIÓN DE LA PAPA, PARA SEGUIR MANTENIENDO
UNA OFERTA EN LOS MERCADOS , ADEMÁS DE IMPEDIR SUBAS DE LOS PRECIOS QUE PERJUDICAN AL CONSUMIDOR.
OTROS DOS MOTIVOS ES MEJORAR LA CONDICIÓN DEL CAMPO Y LA
CALIDAD DEL TRABAJO DEL EMPLEADO RURAL,:
1RO) DESTINADAS A CASILLAS Y BAÑOS
2DO) MÓVILES PARA SU TRASLADO EN DISTINTOS CAMPOS Y A DISTINTAS PERSONAS
3RO) PARA ADQUIRIR MAQUINARIA RURAL Y MEJORAR EL TRABAJO AL
SECTOR.
EL PRIMER TEMA TRATADO EN LA REUNIÓN FUE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE
PAPA ACERCA DE NO MULTIPLICAR LA SEMILLA
DE PAPA TRANSGÉNICA EN EL ÁREA DIFERENCIADA QUE POSEE QUE TIENE LA PRODUCCIÓN
DE PAPA QUE TIENE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO, GONZÁLEZ CHÁVEZ Y
TRES ARROYOS.
EL MINISTRO ACCEDIÓ AL PEDIDO DE LA FEDERACIÓN, DE NO
MULTIPLICAR LA PAPA TRANSGÉNICA DONDE LO REAFIRMARÁ CON UNA RESOLUCIÓN QUE EMITIRÁ LUEGO DE ESTUDIOS E UN TÉRMINO APROXIMADO DE 15 DÍAS, ADEMÁS DE
ESTABLECER UN PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN TRANSGÉNICA EN EL RESTO DE LA PROVINCIA DESTINADA A CONSUMO
YA QUE PUEDE PRODUCIR PROBLEMAS DE EXPORTACIÓN A PAÍSES VECINOS COMO BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY Y CHILE ACCEDIENDO CON PAPA INDUSTRIA O PAPA
FRESCO.
LA FEDERACIÓN RATIFICÓ SU COMPROMISO CONTRA EL TRABAJO EN NEGRO, TRABAJO ESCLAVO Y TRABAJO CON MINORIDAD EN ESTA ACTIVIDAD, PREDISPUESTOS A CONFORMAR MESAS CON TRABAJADORES Y MINISTERIO DE TRABAJO PARA COMBATIR ESTAS PROBLEMÁTICAS PARA FORMALIZAR ESTA CUESTIÓN LABORAL.
SE PIDIÓ QUE LAS AUTORIDADES DE CONTRÓLDE FISCALIZACIÓN
HACEN QUE LA DOCUMENTACIÓN SEA VIRTUAL Y
NO COMO HASTA EL MOMENTO IMPRESA.
SE LE EXPLICÓ AL MINISTRO DE LOS PROMEBLAS DE PRODUCCIÓN ESTÁ LLAMADO A LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS , COMO EJEMPLO LA EDICIÓN GÉNICA,
QUE DEBE DARSE UNA DISCUSIÓN DE LAS PRIORIDADES QUE TIENE CADA UNA, ASI
SE HACE UN USO EFICIENTE DEL RECURSO PÚBLICO, PARA QUE NO SE DISPERSE EN
QUINTAS O CHACRAS ESPERIMENTALES , Y QUE TIENE QUE BRINDAR CALIDAD, CANTIDAD,
SALUBRIDAD TANTO PARA EL MERCADO INTERNO COMO EXTERNO.
NOTA ENVIADA POR EL VICEPRECIDENTE DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DE PAPA MARIO
RAITERI
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