QUEREMOS UNA PLANTA DE VTV EN MIRAMAR, SE ROMPIÓ LA PLANTA QUE HABÍA -MIRAMAR

HOY ESTUVIMOS DESDE MUY TEMPRANO (06.00HS DE LA MAÑANA) EN LA PLANTA DE AFLUENTES CLOACALES, DONDE ESTÁ INTALADA LA PLANTA TÉCNICA DE LA VTV.
COMO NO S ENTREGAN MÁS TURNOS POR VÍA WEB, LOS MUCHACHOS HACEN UN ESFUERFO Y TOMAN 10 VEHÍCULOS SIN TURNO POR DÍAPARA CUMPLIR CON LOS CONDUCTORES QUE LLEGAN Y NO SABEN EL PORQUÉ NO LES TOMAN EL TURNO EN LA PÁGINA DE LA PROVINCIA.
MÁS DE 40 AUTOS SE ACERCARON AL LUGAR, Y SOLOSE BENEFICIARON HOY 19 DE ELLOS PARA HACER LA VTV, DANDO TURNO PARA LAS 14 HORAS DE HOY 25 DE MARZO.
LOS QUE FUIMOS FAVORECIDOS NOS ACERCAMOS A LAS 14 HS. Y E DE AQUÍ TODO IBA BIEN HASTA QUE EMPLAZAN DE NUEVO DICHA PLANTA.
"LAMENTAMOS QUE LA MISMA SE HAYA ROTO AL TRATAR DE HACERLA FUNCIONAR" ESO NOS DIJO UNO DE LOS RESPONSABLES DEL LUGAR.
NOS TOMARON DE NUEVO LOS DATOS Y NOS DIERON HORARIO PARA EL LUNES.
NO SABEMOS QUE HARÁ CON LOS QUE TENÍA TURNO ESE MISMO DÍA.
LA CUESTIÓN QUE SE NOS OCURRIÓ PEDIR A LA GESTIÓN DE IANANTUONY QUE TRATEN DE EXIGIR A LA PROVINCIA UNA PLANTA DE VTV EN MIRAMAR, YA QUE EL PARQUE AUTOMOTOR AUMENTÓ.
OJALÁ SE HAGA, ES MUY NECESARIO Y VENDRÍA BIEN RECAUDAR PARA EL MUNICIPIO, CON GENTE DE LA ZONA TRABAJANDO.
FIGAALVARADO INFORMA
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