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ELECCIONES PROVINCIALES DE LA UCR LOCAL-GRAL. ALVARADO

EN  HORAS DE LA MAÑANA ESTUVIMOS EN LA ESCUELA 501, DONDE SE REALIZA HASTA LAS 18 HS   LAS ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE UCR EN EL PARTIDO DE GRAL. ALVARADO. DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS BO PODREMOS PONER LOS TRABAJOS REALIZADOS CON, DARÍO ALIMONTA, FABIÁN BARBERINI, LUCAS HONORES Y SILVIO POSSE, 

EL EVENTO HASTA ESOS MOMENTOS NO TENÍA NADA CRITICABLE Y SE DESARROLLABA SIN PROBLEMAS DE NINGUNA CLASEM TODO EN DEMOCRACIA.

VEREMOS LUEGO QUIÉN FUE EL GANADOR LOAL Y PROVONCIAL ENTRE ABAD Y POSSE.





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