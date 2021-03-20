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DOS SUJETOS APREHENDIDOS -MIRAMAR

EN HORAS DE LA MAÑANA , PERSONAL POLICIAL DETIENE A DOS SUJETOS, DONDE REALIZABAN UN ILÍCITO.

ESPERAMOS QUE POLICÍA EN SU PARTE DE LA MAÑANA AMPLÍE LO SUCEDIDO.

AGRADECEMOS A INFORMANTE LA NOTICIA

IMAGEN ILUSTRATIVA

ANTICIPO DE FIGAALVARADO

a la/s

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