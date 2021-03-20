DOS SUJETOS APREHENDIDOS -MIRAMAR

EN HORAS DE LA MAÑANA , PERSONAL POLICIAL DETIENE A DOS SUJETOS, DONDE REALIZABAN UN ILÍCITO.
ESPERAMOS QUE POLICÍA EN SU PARTE DE LA MAÑANA AMPLÍE LO SUCEDIDO.
AGRADECEMOS A INFORMANTE LA NOTICIA
IMAGEN ILUSTRATIVA
ANTICIPO DE FIGAALVARADO
EN HORAS DE LA MAÑANA , PERSONAL POLICIAL DETIENE A DOS SUJETOS, DONDE REALIZABAN UN ILÍCITO.
ESPERAMOS QUE POLICÍA EN SU PARTE DE LA MAÑANA AMPLÍE LO SUCEDIDO.
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ANTICIPO DE FIGAALVARADO
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