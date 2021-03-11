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AGREDEN A CIUDADANO EN SU PROPIA CASA-BARRIO EL PRINCIPITO-MIRAMAR


EN HORAS DE LA MAÑANA, PASADAS LAS 07.30 HS, EN CALLE 5 AL  1800, UN  SUJETO EBRIO GOLPEA A CIUDADANO , PREVIO IRRUMPIR EN SU DOMICILIO Y SALE CONDUCIENDO SU CAMIONETA,.

ANTES DE IRSE LE ROMPE LA VENTANA DE LA VIVIENDA AL AGREDIDO.

SEGÚN NUESTRO INFORMANTE, VECINO DEL LUGAR, EL AGRESOR EXHIBIÓ UN PUÑAL O CUCHILLO EN SU MANO, PERO  ESPERAMOS PARTE POLICIAL PARA CORROBORAR LO SUCEDIDO.

LA VÍCTIMA DESCONOCE EL PORQUÉ DE LA AGRESIÓN, COSA QUE TENDRÁ QUE DENUNCIAR EL HECHO A POLICÍA LOCAL.

a la/s

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