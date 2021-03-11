AGREDEN A CIUDADANO EN SU PROPIA CASA-BARRIO EL PRINCIPITO-MIRAMAR

EN HORAS DE LA MAÑANA, PASADAS LAS 07.30 HS, EN CALLE 5 AL 1800, UN SUJETO EBRIO GOLPEA A CIUDADANO , PREVIO IRRUMPIR EN SU DOMICILIO Y SALE CONDUCIENDO SU CAMIONETA,.
ANTES DE IRSE LE ROMPE LA VENTANA DE LA VIVIENDA AL
AGREDIDO.
SEGÚN NUESTRO INFORMANTE, VECINO DEL LUGAR, EL AGRESOR
EXHIBIÓ UN PUÑAL O CUCHILLO EN SU MANO, PERO
ESPERAMOS PARTE POLICIAL PARA CORROBORAR LO SUCEDIDO.
LA VÍCTIMA DESCONOCE EL PORQUÉ DE LA AGRESIÓN, COSA QUE
TENDRÁ QUE DENUNCIAR EL HECHO A POLICÍA LOCAL.
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