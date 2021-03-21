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A DOS AÑOS DEL ASESINATO DE CARLOS BUSTAMANTE-MIRAMAR


TODO PASA, PERO NADA SE OLVIDA, ESE DÍA, 22 DE MARZO DEL 2019, CARLOS FUE ASESINADO POR SU PROPIA ESPOSA, VERÓNICA GONZÁLEZ, DONDE HACE CASI 10 AÑOS, EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2011, FUE ASESINADO EL HIJO DEL MATRIMONIO GASTÓN BUSTAMANTE.

PASARON 2 AÑOS DE CÁRCEL  DE HABER SUCEDIDO EL ASESINATO DE SU CÓNYUGE,  CARLOS ,  COMENZARÍA EN JUNIO DE ESTE 2021 EL JUICIO ORAL TAN ESPERADO.

EN AQUELLOS TIEMPOS EL FISCAL LOCAL ERA EL DR. MOURE, Y EL COMISARIO LOCAL CARLOS POLLON

TODO APUNTA A  CADENA PERPETUA , Y SI INVESTIGAN QUE EL ASESINATO DE SU HIJO GASTÓN,  ES MUY PARECIDO EN EL ACCIONAR CON EL ASESINATO DE CARLOS, SU PADRE, SE TRATARÍA DE UN DOBLE HOMICIDIO AGRAVADO POR EL VÍNCULO.

LA AUTOPSIA REALIZADA A CARLOS DETERMINÓ SU DECESO POR LOS GOLPES RECIBIDOS EN LA CABEZA


CARLOS FUE MUY PERMISIVO EN ALGUNAS COSAS CON SU ESPOSA, Y PODRÍA TRATARSE DE MUCHOS OCULTAMIENTOS DURANTE AÑOS POR EL ACCIONAR EXTRAÑO DE VERÓNICA. ELLA SE DEDICABA A LA LIMPIEZA DE OFICINAS Y VIVIENDAS HACIENDO UNA VIDA NORMAL, PERO PUDO HABER ENCONTRONAZOS  EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.


CARLOS EN EL ASESINATO DE SU HIJO, DIJO QUE BUSCABAN EN SU VIVIENDA UN DINERO QUE HABÍAN EXTRAÍDO DE LA CUENTA DE SU BANCO, PARA REALIZAR ALGUNA COMPRA O TRÁMITE, DONDE APUNTÓ A SU FUTURO YERNO  (EN ESOS MOMENTOS) COMO RESPONSABLE, DICIENDO QUE CREÍAN  QUE EL DINERO  ESTABA EN UN TELEVISOR UBICADO EN EL LIVING DE LA CASA, EL CUAL JULIÁN HABRÍA ARRASTRADO DEL LUGAR PARA REVISAR EL MISMO.

POR ESTA ACCIÓN LA POLICÍA DÍAS DESPUÉS LO ARRESTA Y LO LLEVAN A NECOCHEA, TEMIENDO VENGANZA DE ALGUNOS CIUDADANOS, CON MÁS DE 60 EFECTIVOS EN LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 38 ENTRE 23 Y 25 DE ESTA CIUDAD. FUE FILMADO POR VARIOS MEDIOS LOCALES Y NACIONALES ESTE PROCEDIMIENTO.

 LAS INVESTIGACIONES PRIMARIAS Y POSTERIORES DEL CASO GASTÓN NUNCA TUVIERON BUEN PUERTO Y TAMPOCO EL ÚNICO ACUSADO EN ESOS MOMENTOS DE HABER SIDO EL RESPONSABLE, JULIÁN RAMÓN. TODO DIO COMO RESULTADO NEGATIVO AL TEMA.

AHORA LA FISCAL DEL CASO, DRA. FLORENCIA SALAS, COMPROMETE SERIAMENTE A VERÓNICA

LOS CIUDADANOS MIRAMARENSES QUEDARON INDIGNADOS LUEGO DE ACOMPAÑAR EN TANTAS MARCHAS POR LA CIUDAD, Y PALABRAS DICHAS EN DISTINTOS MEDIOS PERIODÍSTICOS LOCALES, ZONALES Y NACIONALES, A ESTA PAREJA, QUE AL PARECER FUE SOLO  UN ARTILUGIO DE ESTA MUJER, CREEMOS QUE CARLOS NO SOSPECHABA NADA DE SU MUJER.

 POR EL MOMENTO  LA GENTE CREE QUE SE HARÁ JUSTICIA  Y EL TEMA POSEE TODO EL PESO DE LA LEY, QUE SERÍA LA PENA MÁXIMA.

LA SOCIEDAD ESTÁ  ESPERANDO EL JUICIO ORAL, QUE COMENZARÍA EN JUNIO EL 1 AL 4 DE ESTE AÑO.


SE ESPERA  QUE  SE ADOSE TAMBIÉN, UN POSIBLE  FALLO  POR EL ASESINATO DE SU HIJO GASTÓN, DONDE LA CAUSA HABÍA QUEDADO EN EL OLVIDO, Y ESTO HACE PENSAR POR EL MODUS OPERANDIS DEL ASESINATO DE CARLOS SU PADRE, DONDE VERÓNICA HAYA SIDO  LA RESPONSABLE DE LA AUTORÍA DEL HECHO. 

EL TIEMPO Y LA JUSTICIA  DICTAMINARÁN ESTE CASO ABOMINABLE SUCEDIDO EN MIRAMAR, UNA CIUDAD TURÍSTICA CON GENTE TRABAJADORA, DONDE SÓLO SE QUIERE EL EXCLARECIMIENTO DEL CASO Y QUE HAYA JUSTICIA.

EUGENIO BRIA – DIRECTOR DE FIGAALVARADO

a la/s

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