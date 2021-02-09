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MUJER SE ACCIDENTA CON UN CUATRICICLO Y FUE DERIVADA AL HOSPITAL-MIRAMAR


EN HORAS DE LA TARDE, APROXIMADAMENTE 16 HS, EN UN SECTOR DEL VIVERO, UNA MUJER INTENTO ELUDIR UN ATAJO Y SE ACCIDENTA  CON SU CUATRICICLO EN CERCANÍAS DEL 1ER ARROYO YENDO A MAR DEL SUD  POR ZONA DE EBOMAR.

INTERVINO BOMBEROS DEL VIVERO. LA MUJER CON HJERIDAS DE CONSIDERACIÓN FUE LLEVADA AL HOSPITAL, DONDE NO SABEMOS SI FUE DERIVADA A MAR DEL PLATA, DEBIDO A SU ESTADO POR EL ACCIDENTE. ESPERAMOS PRONTA RECUPERACIÓN Y QUE SOLAMENTE SEA UNA MALA MANIOBRA NADA MÁS.

a la/s

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