MUJER SE ACCIDENTA CON UN CUATRICICLO Y FUE DERIVADA AL HOSPITAL-MIRAMAR

EN HORAS DE LA TARDE, APROXIMADAMENTE 16 HS, EN UN SECTOR DEL VIVERO, UNA MUJER INTENTO ELUDIR UN ATAJO Y SE ACCIDENTA CON SU CUATRICICLO EN CERCANÍAS DEL 1ER ARROYO YENDO A MAR DEL SUD POR ZONA DE EBOMAR.
INTERVINO BOMBEROS DEL VIVERO. LA MUJER CON HJERIDAS DE CONSIDERACIÓN FUE LLEVADA AL HOSPITAL, DONDE NO SABEMOS SI FUE DERIVADA A MAR DEL PLATA, DEBIDO A SU ESTADO POR EL ACCIDENTE. ESPERAMOS PRONTA RECUPERACIÓN Y QUE SOLAMENTE SEA UNA MALA MANIOBRA NADA MÁS.
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