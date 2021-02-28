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JORGE UBEDA SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO DE LA VUELTA A LAS ALTAS CUNBRES DE CÓRDOBA -ARRIBA MIRAMAR!!!


EL CAMPEÓNATO ARGENTINO DE LAS ALTAS CUNBRES DE CÓRDOBA SE REALIZÓ HOY DONDE EN UNA DE SUS CATEGORÍAS UN MIRAMARENSE SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO.


ESTO ESCRIBIÓ SEBA RICCI :
"PASÓ EL ARGENTINO, UNAS DE LAS CARRERAS
MÁS DURAS QUE TUVE QUE AFRONTAR.

PAGUÉ CONSECUENCIAS POR UN ERROR EN LA TRANSMISIÓN, MUY CONTENTO IGUALMENTE  Y FELIZ DE TERMINAR SIN CAÍDAS Y CON LA BICI SANA, NOS VAMOS CON UN CAMPEÓN ARGENTINO.

SI, MIRAMAR TIENE UN CAMPEÓN ARGENTINO, EL RABO ÚBEDA, Y NOS LLEVAMOS UN 8VO. PUESTO DE JUAN CARLOS IÓJIMO, POR EL SECRIFICIO QUE HACEN DÍA A DÍA.

GRACIAS A TODOS"



JORGE UBEDA SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO EN CATEGORÍA  MASTER C 2 .

JUAN CARLOS IÓJIMO EN LA  CATEGORÍA  MASTER A 2 SALIÓ 8VO.

SEBASTIAN RICCI  PUESTO  Nº 120 DE 350 PARTICIPANTES  CATEGORÍA MASTER  D1

FIGAALVARADO TRAE SUERTE!!!!

FELICITACIONES MUCHACJOS!!!!

ABAJO VISITAS DE LA PRIMERA NOTA DE AYER


a la/s

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