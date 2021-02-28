JORGE UBEDA SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO DE LA VUELTA A LAS ALTAS CUNBRES DE CÓRDOBA -ARRIBA MIRAMAR!!!

EL CAMPEÓNATO ARGENTINO DE LAS ALTAS CUNBRES DE CÓRDOBA SE REALIZÓ HOY DONDE EN UNA DE SUS CATEGORÍAS UN MIRAMARENSE SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO.
ESTO ESCRIBIÓ SEBA RICCI : "PASÓ EL ARGENTINO, UNAS DE LAS CARRERAS
MÁS DURAS QUE TUVE QUE AFRONTAR.
PAGUÉ CONSECUENCIAS POR UN ERROR EN LA TRANSMISIÓN, MUY
CONTENTO IGUALMENTE Y FELIZ DE TERMINAR
SIN CAÍDAS Y CON LA BICI SANA, NOS VAMOS CON UN CAMPEÓN ARGENTINO.
SI, MIRAMAR TIENE UN CAMPEÓN ARGENTINO, EL RABO ÚBEDA, Y NOS
LLEVAMOS UN 8VO. PUESTO DE JUAN CARLOS IÓJIMO, POR EL SECRIFICIO QUE HACEN DÍA
A DÍA.
GRACIAS A TODOS"
JORGE UBEDA SALIÓ CAMPEÓN ARGENTINO EN CATEGORÍA MASTER C 2 .
JUAN CARLOS IÓJIMO EN LA CATEGORÍA MASTER A 2 SALIÓ
SEBASTIAN RICCI
PUESTO Nº 120 DE 350
PARTICIPANTES CATEGORÍA MASTER D1
FIGAALVARADO TRAE SUERTE!!!!
FELICITACIONES MUCHACJOS!!!!
ABAJO VISITAS DE LA PRIMERA NOTA DE AYER
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