BUENA INICIATIVA DEPORTIVA EN MIRAMAR: TOUCH RUGBY PARA LOS SEGUIDORES DEL DEPORTE-VIDEO

16HS: DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS POR LA PANDEMIA, ALGUNOS DEPORTES TUVIERON QUE SER MODIFICADOS EN ALGUNAS ACCIONES .
HE AQUÍ, PARA LOS FANÁTICOS DE ESTE DEPORTE, QUE ES EL RUGBY EL CUAL ES UN DEPORTE DECONTACTO, FUE MODIFICADO PARTE DE SU ACCIONAR RENOMBRANDO EL MISMO CON ALGUNAS VARIANTES, LAS CUALES EN VEZ DE RUGBY AHORA LO HACEN LLAMAR TOUCH RUGBY.Y POR PRIMERA VEZ EN MIRAMAR, EN EL REDUCTO DE AV, 40 Y 13
CARLOS VARELA, SU DIRECTOR, CONTÓ CON APOYO DEL SR. CAMPETA Y LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN NACIONAL.
REALIZARON MINI ENCUENTROS MOSTRANDO COMO SE JUEGA ESTE RUGBY REFORMADO A LOS TIEMPOS DE COVID 19. FIGAALVARADO ESTUVO EN EL LUGAR.
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