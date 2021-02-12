ALIENS & DIOSES-HABLA CRISTIAN PARADA-MIRAMAR-VIDEO NOTA

ESTUVIMOS OTRA VEZ CON EL SR. CRISTIAN PARADA, INVESTIGADOR, DIRECTOR DEL C.I.E GLOBAL, EL CUAL NOS COMUNICA EL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN MAR DEL PLATA, EN EL SALÓN DOCK DEL CLUB NÁUTICO EL DOMINGO 14 A LAS 12 HASTA LAS 18HS.
HABRÁ ALMUERZO CON EL MENÚ YA ESTABLECIDO Y ACCESIBLE A LOS PRESENTES QUE QUIERAN ALMORZAR EN EL LUGAR.
SE DARÁN CHARLAS REFERENTES AL TEMA Y OTRAS FORMAS DE VER EL ACCIONAR HUMANO.
EL SEÑOR CRISTIAN ES INVESTIGADOR DE REALIDAD AMPLIADA Y EXTRANORMAL.
SERÁ INTERESANTE SUS CHARLA Y A SU VEZ DARÁ OTRA PERSPECTIVA A SU VIDA.
RESERVAS ANTICIPADAS AL 1163079412. LOS ESPERAMOS, PARTICIPE Y SÁQUESE SUS DUDAS.
SE HARÁ LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EXTRANORMALES
SE SEGUIRÁ CON PROTOCOLO SANITARIO.
30% DE DESCUENTO A PRIMEROS LUGARES
PARTICIPE, NO SE QUEDE CON LAS DUDAS.
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