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SIGUEN LAS PELEAS EN LA CIUDAD-MIRAMAR

08.40 HS: EN CALLES 31 entre 50 Y 52 REYERTA EN EL BARRIO. GRITOS Y AMENAZAS EN EL LUGAR.

SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE ESTA CONTIENDA.

ALGUNAS PERSONAS PODRÍAN ESTAR ALCOHOLIZADAS.

INTERVIENE POLICÍA COMUNAL

AMPLIAREMOS SI ES PRECISO

a la/s

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