SIGUEN LAS PELEAS EN LA CIUDAD-MIRAMAR

08.40 HS: EN CALLES 31 entre 50 Y 52 REYERTA EN EL BARRIO. GRITOS Y AMENAZAS EN EL LUGAR.
SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE ESTA CONTIENDA.
ALGUNAS PERSONAS PODRÍAN ESTAR ALCOHOLIZADAS.
INTERVIENE POLICÍA COMUNAL
AMPLIAREMOS SI ES PRECISO
08.40 HS: EN CALLES 31 entre 50 Y 52 REYERTA EN EL BARRIO. GRITOS Y AMENAZAS EN EL LUGAR.
SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE ESTA CONTIENDA.
ALGUNAS PERSONAS PODRÍAN ESTAR ALCOHOLIZADAS.
INTERVIENE POLICÍA COMUNAL
AMPLIAREMOS SI ES PRECISO
No hay comentarios :
Publicar un comentario