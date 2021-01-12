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FALLECIÓ EL OFICIAL CASTRO

LAMENTAMOS EL DECESO DE FABIÁN MARTÍN CASTRO, OFICIAL DE POLICÍA LOCAL, EL CUAL TOMÓ DRÁSTICA  DECISIÓN DE QUITARSE LA VIDA ESTE MEDIODÍA EN CERCANÍAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.

A PESAR DE ASISTIRLO RÁPIDAMENTE Y LLEVARLO PARA SU ATENCIÓN A MAR DEL PLATA, NO RESISTIÓ DEBIDO A LAS HERIDAS PROVOCADAS POR EL ACCIONAR CONTRA SÍ MISMO  CON SU ARMA REGLAMENTARIA.

TENÍA PROBLEMAS SENTIMENTALES Y DE AHÍ DECIDIÓ TERMINAR CON SU VIDA.

SE REALIZARÁ AUTOPSIA PARA LUEGO ENTREGAR SU CUERPO A SUS FAMILIARES.

HONDO PESAR  POR LA PÉRDIDA DE ESTE JOVEN EN LAS FILAS POLICIALES FE GRAL. ALVARADO.

NUESTRAS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA

a la/s

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