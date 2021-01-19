EVACÚAN EDIFICIO POR TEMOR A ESTALLIDO DE CALDERA, HASTA HUBO MOVIMIENTOS SÍSMICOS-MIRAMAR

Personal bomberos Miramar acude a edificio Playa II AV. 23 y 14, raíz llamado posible explosión de caldera. Evacuan totalidad personas preventivamente.
HUBO MOVIMIENTOS TELÚRICOS EN LA CIUDAD.
AMPLIAMOS
INTERVENCIÓN DE BOMBEROS: SIENDO LA HORA 00:05 HS. DEL DIA 19/01/2021 SE RECIBE COMUNICACIÓN, DANDO AVISO DE UN SONIDO Y MOVIMIENTO SIMILAR A UN SISMO EN EL EDIFICIO PLAYA 2. DE INMEDIATO SALE AUTOBOMBA Y DOTACIÓN HACIA EL LUGAR. LLEGADOS AL MISMO, SE TRATA DE UN EDIFICIO DE 22 PISOS, QUE SE ENCUENTRA OCUPADO EN UN 30% DE SU CAPACIDAD
(APROXIMADAMENTE) Y LOS MORADORES EVACUABAN EL LUGAR. ENTREVISTADOS CON EL ENCARGADO, MANIFESTÓ QUE EL MOVIMIENTO SE SINTIÓ EN LOS PISOS SUPERIORES. NO SE ENCONTRARON NINGUN TIPO DE ANOMALÍAS,
SE REALIZO UNA RECORRIDA POR TODOS LOS PISOS DEL EDIFICIO EN
CONJUNTO CON EL ENCARGADO. ASIMISMO, EN EL HORARIO DE LA INTERVENCIÓN SE
DESTACA QUE SE REGISTRO ACTIVIDAD SÍSMICA EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN QUE SE
SINTIÓ EN DISTINTAS PROVINCIAS. SE TRABAJÓ EN EL REINGRESO Y CONTENCIÓN DE LOS
MORADORES AL LUGAR. POSTERIORMENTE SE CONSULTO EN OTROS EDIFICIOS TALES COMO EL
PLAYA CLUB, CHERRY Y ACAPULCO, QUE TAMBIÉN SUFRIERON MOVIMIENTO SÍSMICO EN LOS
PISOS SUPERIORES PERO QUE NO SE REGISTRARON DAÑOS.-
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