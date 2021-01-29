ALIENS & DIOSES-HABLA CRISTIAN PARADA-MIRAMAR-VIDEO NOTA

HABRÁ ALMUERZO CON EL MENÚ YA ESTABLECIDO Y ACCESIBLE A LOS PRESENTES QUE QUIERAN ALMORZAR EN EL LUGAR. SE DARÁN CHARLAS REFERENTES AL TEMA Y OTRAS FORMAS DE VER EL ACCIONAR HUMANO.
EL SEÑOR CRISTIAN ES INVESTIGADOR DE REALIDAD AMPLIADA Y EXTRANORMAL. SERÁ INTERESANTE SUS CHARLA Y A SU VEZ DARÁ OTRA PERSPECTIVA A SU VIDA. RESERVAS ANTICIPADAS AL 1163079412. LOS ESPERAMOS, PARTICIPE Y SÁQUESE SUS DUDAS.
SE HARÁ LA PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES EXTRANORMALES SE SEGUIRÁ CON PROTOCOLO SANITARIO. 30% DE DESCUENTO A PRIMEROS LUGARES
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