NOTICIAS DE ARTURO LEÓN "ARTURITO", ESTADO Y PRESENTE DE SU SALUD-MIRAMAR

ESTUVIMOS POR LA CIUDAD, Y COMO HAY QUE CUIDARSE DE LA PANDEMIA, NOS PREGUNTÁBAMOS ¿Qué ES DE LA VIDA DE ARTURO LEÓN ALOAS ARTURITO ¿“SR/A TIENE UNA MONEDA?, UN PERSONAJE MUY QUERIDO EN LA CIUDAD .
RECONOCE A LAS PERSONAS POR APELLIDO, FAMILIARES Y TRABAJO...UN GENIO.
HACE UNOS DÍAS ESTUVIMOS CON UN AMIGO DE ARTURO,DE APELLIDO
ISAIA, EL CUAL JUNTO A SU HERMANO LO
AYUDAN PARA PODER SUBSISTIR EN LA VIDA, UNA GRAN OBRA SOLIDARIA
ROPA, CALZADO, Y OTRAS AYUDAS DE PERSONAS QUE COLABORAN PARA
QUE ARTURO PUEDA VIVIR EL RESTO DE SU VIDA DIGNAMENTE.
ÉL VIVE EN EL HOGAR DE ANCIANOS Y POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTUDIAR SE
CONTAGIÓ DE CORONAVIRUS.
EL, SEGÚN SU AMIGO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE SALUD EN
EL HOSPITAL, DONDE POR TEMAS TÉCNICOS SANITARIOS, NO PUEDE REGRESAR POR EL
MOMENTO AL HOGAR-
ESPERAMOS SU PRONTA APARICIÓN POR LAS CALLES DE MIRAMAR, T
SEGURAMENTE SERÁ VACUBADO CONTRA EL COVID 19.
¡SUERTE ARTURITO!, PERO ES DÍFICIL CONSEGUIR MONEDAS POR EL
MOMENTO….
HACE UNOS DÍAS ESTUVIMOS CON UN AMIGO DE ARTURO,DE APELLIDO
ISAIA, EL CUAL JUNTO A SU HERMANO LO
AYUDAN PARA PODER SUBSISTIR EN LA VIDA, UNA GRAN OBRA SOLIDARIA
ROPA, CALZADO, Y OTRAS AYUDAS DE PERSONAS QUE COLABORAN PARA
QUE ARTURO PUEDA VIVIR EL RESTO DE SU VIDA DIGNAMENTE.
ÉL VIVE EN EL HOGAR DE ANCIANOS Y POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTUDIAR SE
CONTAGIÓ DE CORONAVIRUS.
EL, SEGÚN SU AMIGO, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE SALUD EN
EL HOSPITAL, DONDE POR TEMAS TÉCNICOS SANITARIOS, NO PUEDE REGRESAR POR EL
MOMENTO AL HOGAR-
ESPERAMOS SU PRONTA APARICIÓN POR LAS CALLES DE MIRAMAR, T
SEGURAMENTE SERÁ VACUBADO CONTRA EL COVID 19.
¡SUERTE ARTURITO!, PERO ES DÍFICIL CONSEGUIR MONEDAS POR EL
MOMENTO….
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