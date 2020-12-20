" FELICES FIESTAS A TODOS" LES DESEA FIGAALVARADO- MERRY CHRISTMAS

HACE MUCHOS AÑOS, UNOS 50 Y VARIOS MÁS, LAS MUJERES EN NAVIDAD O AÑO NUEVO, SE DESGAÑOTABAN HACIENDO COMIDAS INSUPERABLES PARA SERVIR EN LAS NOCHES INDICADAS.
PRIMERO SALUDAMOS A LAS ABUELAS Y LUEGO OBSERVAMOS AL PESEBRE DEL ARBOLITO DE NAVIDAD, DONDE LOS REGALOS COLGABAN EN SUS RAMAS.
LOS TÍOS Y TÍAS COMENZAMAN SUS DESFILES CON LOS PIONONOS, VITEL TONÉ, ENSALADAS RUSAS, ARROLLADOS CON PALMITOS, O CON LANGOSTINOS, DE JAMÓN CRUDO Y QUESO, PAVO...PAVITA RELLENA, POLLOS DE DIFERENTES FORMAS DE ELABORACIÓN, CARNES VARIAS: ASADOS, , CHIVITO, LECHÓN Y CORDERO, , LENGUA A LA VINAGRETA, COLACIONES CLÁSICAS Y RICAS INFALTABLES EN LAS MESAS NAVIDEÑAS Y DE AÑO NUEVO.
HELADO, POSTRES RIQUÍSIMOS CASEROS, EL CLÁSICO FLAN CON
CREMA O ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO, HAST A VECES PANQUEQUES ESPECIALES.
Y SEGURAMENTE NO OLVIDAR LA MESA DULCE, CON LA ESTELLA PRINCIPAL DEL MEJOR PAN DULCE DE LA ZONA, FRUTAS SECAS, TURRONES, MANTECOL CASERO…..
LOS AÑOS HAN PASADO, PERO NO QUIERO OLVIDARME DE KIS JUGOS, CLERICÓS, GASEOSAS, SIDRAS, CHAMPAGNE, ANANÁ FIZZ, VINOS ESPUMANTES QUE YA EN HORAS AVANZADAS HACEN DE LAS CHARLAS UN SHOW CÓMICO AL QUERER HABLAR Y NO PODER… NO OLVIDARSE DE LA MITAD DE Un TAMBOR CON BARRA DE HIELO PARA LAS BEBIDAS.
Y AL OTRO DÍA DE NUEVO A LA COMILONA....
ESTAS MESAS SALDRÍAN FORTUNAS EN ESTOS MOMENTOS, DONDE NO
MUCHOS LAS PUEDEN REALIZAR, REUNIONES CON LOS SERES QUERIDOS YA HAN PASADO AL
RECUERDO.
ESO ERA FESTEJAR LAS FIESTAS, DONDE LOS MÁS CHICOS ESPERABAN
A LO ÚLTIMO JUGUETES Y PIROTÉCNIA, NO SE ENOJE ERAN OTROS TIEMPOS PORQUE AHORA
NI PODEMOS ABRAZARNOS, SABE?
ESTE ES MI MENSAJE DE RECUERDOS PARA ESTOS DÍAS, AMOR….PAZ…Y
TRABAJO DIGNO LES DESEO A TODOS.
EUGENIO ANTONIO BRIA (BAXTER) DIRECTOR DE FIGAALVARADO
FELICES FIESTAS!!!!
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