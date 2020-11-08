DENUNCIAN A COMERCIANTE DE USURPAR TERRENOS A UNA MAESTRA JUBILADA-MIRAMAR-VIDEO

LA MUJER DA NOMBRE Y APELLIDO DEL DENUNCIADO, EL CUAL PODRÁ DARNOS SU DESCARGO.
LA DAMNIFICADA DIJO QUE PIDIÓ TRES VECES AUDIENCIA CON EL INTENDENTE, PERO LA ÚLTIMA VEZ FUE ENCARADA POR EL TEMA, POR EL SECRETARIO DE SEGURIDAD ANTONIO CENTURIÓN, DONDE CUBRIÓ LA SALIDA DEL INTENDENTE EN ESOS MOMENTOS, PARA QUE NO SEA MOLESTADO O INTERRUMPIDO.
TODO ESTO LO EXPLICA UNA MUJER JUBILADA, LA CUAL CUANDO EJERCÍA SU TRABAJO DE MAESTRA, COMPRÓ LOS TERRENOS MES A MES Y AHORA SE VE EN UN LITIGIO SIN SOLUCIONES MOMENTÁNEAS.
LA PERSONA ACUSADA TIENE SU DERECHO A RÉPLICA, PUESTO QUE NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN DE LA ACUSACIÓN BRINDADA POR LA VÍCTIMA DE USUSPACIÓN.
ESTÁN EN LA MIRA OTROS CASOS DONDE SUPUESTAMENTE HABRÍAN IMPLICADOS POLÍTICOS DE LA ZONA EN VENTAS DE LOTES EN MIRAMAR
AMPLIAREMOS SI ES NECESARIO.
INFORMÓ FIGAALVARADO-VIDEO EN PROCESO
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