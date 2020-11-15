CARTA ABIERTA A FAMILIARES DEL ARA SAN JUAN POR HOMENAJE A LOS 44 HÉROES A 3 AÑOS DE SU HUNDIMIENTO

HOY SE REALIZÓ UNA CEREMONIA EN LA BASE NAVAL DE MAR DEL PLATA POR EL RECONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN PATRIÓTICA DE 44 HÉROES ARGENTINOS QUE BRINDARON SUS VIDAS, DONDE LA POLÍTICA SIEMPRE EMBARRA LA VERDAD Y TRATA DE DESORIENTAR A LA CIUDADANÍA MINTIENDO, DONDE AHORA HACEN RECONOCIMIENTOS, NO TIENEN CARA LOS FUNCIONARIOS QUE VIVIERON ESAS HORAS DESESPERANTES DE TODOS LOS FAMILIARES DE LOS “ACCIDENTADOS” POBRE GENTE, TENGO MUCHAS DUDAS DE TODO LO QUE PASÓ.
UN GRAN ABRAZO A LOS HÉROES DEL ARA SAN JUAN, DONDE LA VERDAD NECESITA MÁS DE 1000 BARCOS PARA SER ENCONTRADA.
EUGENIO BRIA DIRECTOR DE FIGAALVARADO
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