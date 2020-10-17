PELIGRO EN BARRIO POR CABLE DE LUZ CAÍDO-MIRAMAR

EN CALLE 41 Y 38 UN CABLE DE LUZ ENTORPECE LA PAZ EN ESE SECTOR, DONDE SEGÚN NOS HAN DICHO, ESTABAN ENGANCHADOS AL SUMINISTRO Y PRODUCE CHISPAZOS PELIGRANDO LA VECINDAD.
SE ESPERA QUE EDEA,
REPARE EL LUGAR PERO COMO ES SÁBADO ES IMPOSIBLE COMUNICARSE CON LA EMPRESA.
VECINOS LLAMARON A
POLICÍA LOCAL PARA VER DICHA ACCIÓN DE ROBO DE LUZ, EL CABLE SE ENCUENTRA CAÍDO EN EL MEDIO DE LA CALLE
INFORMÓ FIGAALVARADO
AMPLIAMOS:
16.40 HS SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE EDEA.
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