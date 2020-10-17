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PELIGRO EN BARRIO POR CABLE DE LUZ CAÍDO-MIRAMAR

EN CALLE 41 Y 38 UN CABLE DE LUZ  ENTORPECE  LA PAZ EN ESE SECTOR, DONDE SEGÚN NOS HAN DICHO, ESTABAN  ENGANCHADOS AL SUMINISTRO Y PRODUCE CHISPAZOS PELIGRANDO LA VECINDAD.

SE ESPERA QUE EDEA, REPARE EL LUGAR PERO COMO ES SÁBADO ES IMPOSIBLE COMUNICARSE CON LA EMPRESA.

VECINOS LLAMARON A POLICÍA LOCAL PARA VER DICHA ACCIÓN DE ROBO DE LUZ, EL CABLE SE ENCUENTRA CAÍDO EN EL MEDIO DE LA CALLE

INFORMÓ FIGAALVARADO

AMPLIAMOS:

16.40 HS SE HIZO PRESENTE PERSONAL DE EDEA.

a la/s

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