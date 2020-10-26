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DETIENEN AL AGRESOR DEL JOVEN EN NICANOR OTAMENDI

FISCALÍA DESCENTRALIZADA LOCAL, AL MANDO DE LA DRA. FLORENCIA SALAS, REALIZARON UNA DETENCIÓN DONDE EL SUJETO QUE HIRIÓ A UN JOVEN CON ARMA BLANCA FUE DETENIDO POR INTENTO DE HOMICIDIO. 

EL HECHO FUE EN GÜEMES ENTRE SANTA TERESITA Y O'HIGGINS 

INTERVIENE JUEZA DE GARANTÍA JUZGADO  Nº6

LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA EN EL INTERZONAL DE MAR DEL PLATA.

FUE POR UNA AGRESIÓN DESMEDIDA Y ESTÁ CON FRACTURA DE CRÁNEO, FALTA  DE AUDICIÓN, UNA VÉRTEBRA COMPROMETIDA.

HECHO GRAVÍSIMO DONDE LA RAPIDÉZ DE POLICÍA EN LOCALIZAR AL SUJETO AGRESOR RINDIÓ SUS FRUTOS.

INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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