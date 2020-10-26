DETIENEN AL AGRESOR DEL JOVEN EN NICANOR OTAMENDI

FISCALÍA DESCENTRALIZADA LOCAL, AL MANDO DE LA DRA. FLORENCIA SALAS, REALIZARON UNA DETENCIÓN DONDE EL SUJETO QUE HIRIÓ A UN JOVEN CON ARMA BLANCA FUE DETENIDO POR INTENTO DE HOMICIDIO.
EL HECHO FUE EN GÜEMES ENTRE SANTA TERESITA Y O'HIGGINS
INTERVIENE JUEZA DE GARANTÍA JUZGADO Nº6
LA VÍCTIMA SE ENCUENTRA EN EL INTERZONAL DE MAR DEL PLATA.
FUE POR UNA AGRESIÓN DESMEDIDA Y ESTÁ CON FRACTURA DE CRÁNEO, FALTA DE AUDICIÓN, UNA VÉRTEBRA COMPROMETIDA.
HECHO GRAVÍSIMO DONDE LA RAPIDÉZ DE POLICÍA EN LOCALIZAR AL SUJETO AGRESOR RINDIÓ SUS FRUTOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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