UNA MUJER FUE HERIDA CON UN ARMA BLANCA EN EL ROSTRO-MIRAMAR

20hs: EN CALLE EL PARAÍSO AL1800 SE HIZO PRESENTE POLICÍA LOCAL DEBIDO A QUE EN UNA DISCUSIÓN APARENTEMENTE ENTRE MUJERES, UNA DE ELLAS EGRIME UN CUCHILLO Y HIERE EN LA CARA A LA OTRA MUJER.
LA VÍCTIMA SE DIRIGIÓ AL HOSPITAL PARA SER ATENDIDA.
DESCONOCEMOS SI ES PROFUNDO EL CORTE EN SU ROSTRO.
SE DESCONOCEN LOS MOTIVOS DE LA CONTIENDA AUNQUE AL PARECER TIENEN PROBLEMAS DE VIEJA DATA.
SE INVESTIGA EL CASO Y NO SE DESCARTARÍA ALGUNA REPRESALIA AL CASO..
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario