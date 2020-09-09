TERCER DÍA POR PROTESTA SALARIAL POLICIAL-MIRAMAR

HOY MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD LA TERCER PROTESTA POLICIAL,CARAVANA DE AUTOS Y CIUDADANOS APOYANDO AL PERSONAL POLICIAL A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL. MUCHA GENTE LLEGÓ AVANZANDO LAS HORAS. INFORMO´FIGAALVARADO
HOY MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD LA TERCER PROTESTA POLICIAL,CARAVANA DE AUTOS Y CIUDADANOS APOYANDO AL PERSONAL POLICIAL A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL. MUCHA GENTE LLEGÓ AVANZANDO LAS HORAS. INFORMO´FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario