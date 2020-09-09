.

.

TERCER DÍA POR PROTESTA SALARIAL POLICIAL-MIRAMAR

HOY MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ EN LA CIUDAD LA TERCER PROTESTA POLICIAL,

CARAVANA DE AUTOS Y CIUDADANOS APOYANDO AL PERSONAL POLICIAL A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL. MUCHA GENTE LLEGÓ AVANZANDO LAS HORAS. INFORMO´FIGAALVARADO
a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )