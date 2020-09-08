SE REALIZÓ LA MARCHA EN PROTESTA POR BAJOS SALARIOS Y PAGOS CON ATRASO-MIRAMAR

SE REALIZÓ LA PROTESTA POLICIAL POR MEJORAS SALARIALES EN MIRAMAR, EN SU SEGUNDO DÍA DE RECLAMOS.
EN MUCHOS MUNICIPIOS HASTA EN LA ZONA DE LA VICEPRESIDENTE MAGARIO EN LA MATANZA, LAS FUERZAS POLICIALES MANTIENEN EL RECLAMO POR MEJORAS Y RECHAZARON EL 30% QUE HABRÍA ANUNCIADO EL PROPIO GOBERNADOR KICILLOF.
PIDEN MÁS DEL 52% O 60% Y SE ESPERAN RESOLUCIONES EN LAS PRÓXIMAS HORAS, DONDE SERGIO BERNI PROMETIÓ UN 50% PARA LOS AZULES.
EN MIRAMAR CARAVANAS DE VEHÍCULOS Y BOCINAZOS, TODO EN UN TENSO ORDEN, A LA ESPERA DE SOLUCIONES.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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