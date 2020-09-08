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PROTESTA PACÍFICA DE FAMILIARES DEL PERSONAL POLICIAL EN MIRAMAR


20 HS: EN AV. 40 Y 11, SE REALIZÓ UNA PROTESTA PACÍFICA DE FAMILIARES Y PERSONAL FUERA DE SERVICIO .

FUE DEBIDO AL BAJO SUELDO PERCIBIDO, FALTA DE COBRO DE HORAS CORES Y OTROS INCUMPLIMIENTOS.

TODO SE DESARROLLÓ PACÍFICAMENTE, COMO EN OTROS LUGARES  DELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

HABLAMOS Y PREGUNTAMOS A ALGUNOS CIUDADANOS QUE ASISTIERON A ESTA PROTESTA PACÍFICA PIDIENDO MEJORAS Y PAGOS SALARIALES. 

HAY PERSONAL QUE NO COBRA HORAS EXTRAS O CORES DESDE HACE 5 ME3ES

INFORMÓ FIGAALVARADO 




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