PROTESTA PACÍFICA DE FAMILIARES DEL PERSONAL POLICIAL EN MIRAMAR

20 HS: EN AV. 40 Y 11, SE REALIZÓ UNA PROTESTA PACÍFICA DE FAMILIARES Y PERSONAL FUERA DE SERVICIO .
FUE DEBIDO AL BAJO SUELDO PERCIBIDO, FALTA DE COBRO DE HORAS
CORES Y OTROS INCUMPLIMIENTOS.
TODO SE DESARROLLÓ PACÍFICAMENTE, COMO EN OTROS LUGARES DELA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
HABLAMOS Y PREGUNTAMOS A ALGUNOS CIUDADANOS QUE ASISTIERON A ESTA PROTESTA PACÍFICA PIDIENDO MEJORAS Y PAGOS SALARIALES.
HAY PERSONAL QUE NO COBRA HORAS EXTRAS O CORES DESDE HACE 5 ME3ES
INFORMÓ FIGAALVARADO
No hay comentarios :
Publicar un comentario