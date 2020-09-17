PARTE DEL DÍA: ESTADO DE SANDRA MANCA-MIRAMAR

ESTUVIMOS EN CONVERSACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN DE SANDRA MANCA EN LA CLÍNICA MITRE, DONDE SU EVOLUCIÓN ES MUY BUENATIENE UN POCO DE PRESIÓN, LA CUAL SE LE ESTÁ TRATANDO DE NIVELAR, Y HABLA CON LAS ENFERMERAS Y PROFESIONALES. ESTÁ SEDADA PERO LÚCIDA, COSA MUY IMPORTANTE POR EL ESTADO INICIAL. NO BALBUSEA NI DELIRA.
SE ESPERA EL HISOPADO DONDE ESTAMOS TODOS COMPROMETIDOS CON LA CUARENTENA OBLIGATORIA, HASTA TANTO SE DEN LOS RESULTADOS.
MIL GRACIAS A TODOS A SEGUIR REZANDO Y ADELANTE!!!
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