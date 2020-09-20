NUEVAS ÓRDENES MUNICIPALES POR CONVID19 EN GRAL. ALVARADO

DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE ESTÁN PROHIBIDOS LOS SKATEPARK DE MIRAMAR Y OTAMENDI.
PROHIBIDO EL USO DEL VIVERO CERRADO, FOGONES, PLAYA Y DEMÁS SECTORES.
PASEO COSTANERO, SE TOMAN MEDIDAS RESTRINGIVAS, PODRÁN
CAMINAR PERO NO JUNTARSE.
DESPUÉS DE LAS 20 HS. SUPERMERCADOS Y ALMACENES TENDRÁN QUE ESTAR CERRADOS
1659 DECRETO-
CIRCULACIÓN DE 20 A 06.00HS PROHIBÍDA CIRCULACIÓN SI ES QUE NO SON ESCENCIALES.
NADA DE FIESTAS EN CASAS NI LUGARES DE ALQUILER DE ESPACIOS.
BARES CAFES Y RESTAURANTES SE HARÁ CON RESERVAS.-ROTISERÍAS
HELADERÍAS TAKE WAY DESDE LAS 20 A 23 HS.
LOS COMERCIOS NO NOMINADOS SERÁN PASIBLES DE SANCIONES.
PARQUE PATRICIOS DISTANSAMIENTO SOCIAL CON BARBIJOS EN LUGARES DE EXPANSIÓN.
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