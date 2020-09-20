.

.

NUEVAS ÓRDENES MUNICIPALES POR CONVID19 EN GRAL. ALVARADO


DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE ESTÁN PROHIBIDOS LOS SKATEPARK DE MIRAMAR Y OTAMENDI.

PROHIBIDO EL USO DEL VIVERO CERRADO, FOGONES, PLAYA Y DEMÁS SECTORES.

 

PASEO COSTANERO, SE TOMAN MEDIDAS RESTRINGIVAS, PODRÁN CAMINAR PERO NO JUNTARSE.

DESPUÉS DE LAS 20 HS. SUPERMERCADOS Y ALMACENES TENDRÁN QUE ESTAR CERRADOS

1659  DECRETO- CIRCULACIÓN DE 20 A 06.00HS PROHIBÍDA CIRCULACIÓN SI ES QUE NO SON ESCENCIALES. NADA DE FIESTAS EN CASAS NI LUGARES DE ALQUILER DE ESPACIOS.

BARES CAFES Y RESTAURANTES SE HARÁ CON RESERVAS.-ROTISERÍAS HELADERÍAS TAKE WAY DESDE LAS 20 A 23 HS.

LOS COMERCIOS NO NOMINADOS SERÁN PASIBLES DE SANCIONES.

PARQUE PATRICIOS DISTANSAMIENTO SOCIAL CON BARBIJOS EN LUGARES DE EXPANSIÓN.

a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )