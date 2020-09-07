INTENTARON ATROPELLAR A DOS MUJERES-MIRAMAR

21 HS: UN HECHO CONFUSO A INVESTIGAR SUCEDIÓ EN AV. 40 Y 7, DONDE DOS MUJERES FUERON INTIMADAS.
DOS MÓVILES, AUTO Y CAMIONETA INVOLUCRADOS EN EL HECHO.
LOS DOS VEHÍCULOS HUYERON DEL LUGAR, PERO EN AV. 9 Y 16 Y 9 Y 28, FUERON UBICADOS AMBOS, UNO CON OCUPANTES Y EN SEGUNDO LUGAR LA CAMIONETA ABANDONADA EN VÍA PÚBLICA.
PERSONAL POLICIAL ACTUÓ, SECUESTRANDO UNA CAMIONETA POR FALTA DE PAPELES .
AMPLIAREMOS MIENTRAS POLICÍA ENVÍE DATOS DE LO SUCEDIDO EN PARTE POLICIAL.
INFORMACIÓN ENVIADA POR WHATSAPP
INFORMÓ FIGAALVARADO
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