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INTENTARON ATROPELLAR A DOS MUJERES-MIRAMAR


21 HS: UN HECHO CONFUSO A INVESTIGAR SUCEDIÓ EN AV. 40 Y 7, DONDE DOS MUJERES FUERON INTIMADAS.
DOS MÓVILES, AUTO Y CAMIONETA INVOLUCRADOS EN EL HECHO.

LOS DOS VEHÍCULOS HUYERON DEL LUGAR, PERO EN AV. 9 Y 16 Y 9 Y 28, FUERON UBICADOS AMBOS, UNO CON OCUPANTES Y EN SEGUNDO LUGAR LA CAMIONETA ABANDONADA EN VÍA PÚBLICA.

PERSONAL POLICIAL ACTUÓ, SECUESTRANDO UNA CAMIONETA POR FALTA DE PAPELES .

AMPLIAREMOS MIENTRAS POLICÍA ENVÍE DATOS DE LO SUCEDIDO EN PARTE POLICIAL.

INFORMACIÓN ENVIADA POR WHATSAPP

INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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