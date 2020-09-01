FUNCIONA EL BANCO PROVINCIA-MIRAMAR

DEBIDO A LA INFORMACIÓN DE AYER DONDE SE ANUNCIABA QUE NO REALIZARÍA JORNADA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EL BANCO PROVINCIA LOCAL, NOS COMUNICARON QUE DESDE HORAS TEMPRANAS, PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, REALIZÓ DESINFECCIÓN EN TODO SU SECTOR DE ATENCIÓN Y OFICINAS EN FUNCIÓN.
ATENDERÁ PERSONAL NO AFECTADO POR EL CORONA VIRUS, DONDE AYER UN TRABAJADOR AL SER REVISADO, NO DABA MUESTRAS DE LOS SENTIDOS DEL GUSTO NI DEL OLFATO AL REALIZARLE UN PEQUEÑO TESTEO.
TRATAMOS QUE LA INSTITUCIÓN NOS DIERA UN PARTE PARA BRINDAR A LA CIUDADANÍA, COSA QUE NO SE HIXO, SOLO NOS INFORMARON QUE ESTÁ EL BANCO FUNCIONANDO CON NORMALIDAD, Y QUE TODOS LOS DÍAS DESINFECTAN LOS SECTORES REQUERIDOS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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