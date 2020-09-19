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DIO NEGATIVO EL HISOPADO DE SANDRA MANCA-MIRAMAR

Y SE HIZO LA LUZ, SANDRA MANCA PASA A SALA 21 (SALA COMÚN) AL DAR EL HISOPADO NEGATIVO. 

TODOS LOS QUE CUMPLÍAN CUARENTENA QUEDAN LIBRES DE HACERLA.

AGRADECEMOS A LA GENTE QUE ESTÁ SIEMPRE APOYANDO A LOS QUE MÁS NECESITAN  Y ORAN POR UNA PRONTA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE.

TAMBIÉN AGRADECEMOS A LOS CIUDADANOS ELENA BEOTHATY AMIGAS, SUISANA ESPIÑO Y CARLOS MOLINA, HERNÁN LÓPEZ DE DESARROLLO HUMANO EN ATENDER A LOS QUE TIENEN QUE HACER CUARENTENA Y NO POSEEN MEDIOS PARA AUTO ABASTECERSE.

Y SEGURAMENTE A DIOS QUE NOS PROTEGE.

INFORMÓ FIGAALVARADO

a la/s

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