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ACLARACIÓN DE DICHOS INFUNDADOS EN LOS MEDIOS POR PERSONAS DE BAJA ESTATURA CIUDADANA-MIRAMAR

QUIERO ACLARAR CIERTAS COSAS QUE HAN SUCEDIDO ULTIMAMENTE, CON RESPECTO AL ESTADO DE LA PACIENTE SANDRA MANCA.

SANDRA TUVO UNA OPERACIÓN, DEBIDO A LA QUEBRADURA DE SU CADERA HACE UN MES Y MEDIO ATRÁS.

FUE LLEVADA AL HOSPITAL Y ALLI DERIVARON A LA CLÍNICA MITRE DONDE EL DR. JAVIER PEREYRO HIZO SU TRABAJO EN SUPLANTAR LA CADERA, LUEGO DE QUE SE GESTIONARA LA MISMA EN IOMA Y NO ERA ENVIADA A LA CLÍNICA PARA LA OPERACIÓN.

FUE OPERADA LUEGO DE DIEZ DIAS. Y POR INTERMEDIO DEL DR. HONORES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO QUE REALIZÓ TODOS LOS TRÁMITES PARA QUE SE ENTREGARA RÁPIDAMENTE ESTA PIEZA A LA CLÍNICA PARA LA OPERACIÓN DE SANDRA.

LUEGO DE SER OPERADA, AL PASAR UNOS DÍAS FUE DADA DE ALTA Y LLEVADA A SU VIVIENDA PARA COMENZAR LUEGO DE UNOS DÍAS SU REHABILITACIÓN.

SE CONTRATÓ A UNA MUJER, LA CUAL LA HIGIENIZABA, CAMBIABA SU ROPA Y LA DE LA PROPIA CAMA. LIMPIABA TODOS LOS SECTORES CON LOS DETERGENTES, LAVANDINAS Y DESODORANTES OBTENIDOS PARA LA LIMPIEZA DE LA CASA, MÁS DEBIDO A LA PANDEMIA.

SE LE DABA DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA.

HE DE AQUÍ QUE A LOS POCOS DÍAS EMPEZÓ DE A POCO A NEGAR COMER LO QUE SE LE DABA, NO PRESENTABA FIEBRE Y SOLO TOMABA AGUA Y CALMANTES MPOR LOS DOLORES DE SU CADERA.

HASTA QUE UN DÍA COMENZÓ A DELIRAR Y DECIR COSAS SIN SENTIDO. ALLÍ UN FIN DE SEMANA LLAMAMOS A LAS 03.00HS AL DR. ROJAS DEL NOSOCOMIO LOCAL Y NOS DIJO QUE APARENTEMENTE TENÍA UN CUADRO ANÉMICO, QUE SI SEGUÍA ASI, TENDRÍA QUE SER INTERNADA.

AL OTRO DÍA EMPEORÓ EL CUADRO, RECHAZABA COMIDA Y SOLO TOMABA AGUA.

LLAMAMOS A LA AMBULANCIA Y FUE DERIVADA AL HOSPITAL, DONDE ALLÍ LA TRASLADAN AL CENTRO CLÍNICA MITRE.

DE AHÍ EN MÁS NOS INFORMARON DE UN POSIBLE CASO DE CORONAVIRUS Y TUVIMOS QUE HACER EL PROTOCOLO SIN SALIR DE NUESTRAS VIVIENDAS.

ALLI NOS LLAMARON DE DESARROLLO HUMANO PARA PEDIR INFORMACIÓN Y BRINDARNOS AYUDA ALIMENTARIA, PUESTO QUE NO PODÍAMOS SALIR DE CASA POR EL PROTOCOLO BRINDADO, PIDIÉNDONOS DATOS Y OTRAS PREGUNTAS SOBRE COMO SE COMPONE LA VIVIENDA..BAÑOS, CUARTOS Y DEMÁS.

RECIBÍ DEL SR. HERNÁN LÓPEZ, QUE ESTÁ DEDICADO A DAR ALIMENTOS NO PRECEDEROS A LOS QUE CUMPLEN ESTAS CUARENTENAS, COMO LUEGO, PERSONAS CONOCIDAS NOS BRINDARON MÁS DE LO ESPERADO.

PASADAS UNAS HORAS NOS INFORMARON DEL RESULTADO DEL HISOPADO, DANDO NEGATIVO.

PERO DEBIDO A QUE ALGUNAS PERSONAS NOS NINGUNEAN Y CRITICAN SIN SABER LO QUE SUCEDIÓ, ES POR ELLO ESTE ESCRITO.

ACÁ TENEMOS PERSONAS QUE VIERON EL CUADRO DE SANDRA MANCA Y SE ASOMBRARON DE ALGUNAS CRÍTICAS HECHAS HASTA DE PROPIO FAMILIARES, QUE LAMENTABLEMENTE DICEN ESTUPIDECES PORQUE SE LES OCURRE.

QUIERO ACLARAR QUE EL SR. NICOLÁS MASTRÁNGELO, QUE TRABAJA EN UN COMERCIO DE VENTAS DE ALIMENTOS Y VARIOS, PARA ANIMALES DOMÉSTICOS, ME  AGREDIÓ EN SU PÁGINA TRATANDO DE QUE LA GENTE SE MOSTRASE INDIGNADA HACIA MI PERSONA, PUESTO QUE ME FUE ENTREGADO UN PAQUETE DE YERBA, LA CUAL NO CONSUMO Y PUSE EN MI MURO QUE LA CANJEABA…SOLO ERA PARA DISTENDER EL MOMENTO, PERO DE ALLÍ LAS MALAS PERSONAS LA TOMARON COMO ALGO INAUDITO, ALLÁ ELLOSPOBRE GENTE QUE NO SABE HACER OTRA COSA QUE MIRAR LO QUE LE SUCEDE AL OTRO Y NO A SU PROPIA ALMA.

NI SIQUIERA RECIBIMOS UNA AYUDA DE ESTAS BASURAS OPINÓNOLGAS Y SE SABEN TODO..IMAGÍNENSE QUÉ SABRÁN?.

COMO SIEMPRE DI LA CARA AGRADEZCO A LOS CIENTOS DE PERSONAS QUE ME HAN AYUDADO ESPIRITUALMENTE A LUCHAR CONTRA ALGO QUE NO SABEMOS QUE ES.

SEGUREMOS INFORMANDO

EUGENIO BRIA DIRECTOR DE FIGAALVARADO

a la/s

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