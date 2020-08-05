UNA PERSONA FUE APREHENDIDA EN CONFUSO EPISODIO, DONDE LUEGO RECUPERÓ LA LIBERTAD-PARQUE BRISTOL-MIRAMAR

EN EL BARRIO DE PARQUE BRISTOL, DONDE UNA PERSONA FUE APREHENDIDA Y LUEGO RECUPERA LA LIBERTAD, DEBIDO A UNA DENUNCIA POR EXTRACCIÓN DE UNA TURBINA DE JUEGO INFLABLE COLOR AZUL.
LUEGO DE TRATAR DE SABER LO SUCEDIDO, EL PROCEDIMIENTO
REALIZADO NO FUE REALMENTE ESCLARECIDO, PUESTO QUE DEMORARON AL DUEÑO DE LOS
JUEGOS INFLABLES, POR UNA URBINA COLOR AZUL, Y LA SECUESTRADA ES COLOR CELESTE.
AL PARECER EL DENUNCIANTE, NO POSEE MUCHA CREDIBILIDAD EN
ESTE HECHO, Y POSIBLEMENTE SERÁ REQUERIDO POR LA FISCALÍA, PARA DECLARAR, COSA
QUE HAY QUE CORROBORAR.
MOMENTO EN QUE EL DUEÑO LUEGO DE QUEDAR LIBRE RECUPERA SU BOMBA DE AIRE.LA PERSONA QUE FUE DENUNCIADA, HACE TRABAJOS PARA DISTINTAS CASAS Y HOGARES DE BIEN PÚBLICO, COSA QUE EXTRAÑÓ A TODOS EN ESA ZONA.
HACEMOS ESTE DESCARGO A PEDIDO DE FAMILIARES, LOS CUALES
QUIEREN LIMPIAR EL HONOR DE ESTE SEÑOR QUE FUE DEMORADO.
LA FAMILIA PIDE JUSTICIA Y POR ESO DAMOS DERECHO A RÉPLICA.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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