.

.

UNA PERSONA FUE APREHENDIDA EN CONFUSO EPISODIO, DONDE LUEGO RECUPERÓ LA LIBERTAD-PARQUE BRISTOL-MIRAMAR

EL 1 DE AGOSTO SE REALIZÓ UN ALLANAMIENTO  EN EL BARRIO DE PARQUE BRISTOL, DONDE UNA PERSONA FUE APREHENDIDA Y LUEGO RECUPERA LA LIBERTAD, DEBIDO A UNA DENUNCIA POR EXTRACCIÓN DE UNA TURBINA DE JUEGO INFLABLE COLOR AZUL.

LUEGO DE TRATAR DE SABER LO SUCEDIDO, EL PROCEDIMIENTO REALIZADO NO FUE REALMENTE ESCLARECIDO, PUESTO QUE DEMORARON AL DUEÑO DE LOS JUEGOS INFLABLES, POR UNA URBINA COLOR AZUL, Y LA SECUESTRADA ES COLOR CELESTE.

AL PARECER EL DENUNCIANTE, NO POSEE MUCHA CREDIBILIDAD EN ESTE HECHO, Y POSIBLEMENTE SERÁ REQUERIDO POR LA FISCALÍA, PARA DECLARAR, COSA QUE HAY QUE CORROBORAR.

MOMENTO EN QUE EL DUEÑO LUEGO DE QUEDAR LIBRE RECUPERA SU BOMBA DE AIRE.

LA PERSONA QUE FUE DENUNCIADA, HACE TRABAJOS PARA DISTINTAS CASAS Y HOGARES DE BIEN PÚBLICO, COSA QUE EXTRAÑÓ A TODOS EN ESA ZONA.

HACEMOS ESTE DESCARGO A PEDIDO DE FAMILIARES, LOS CUALES QUIEREN LIMPIAR EL HONOR DE ESTE SEÑOR QUE FUE DEMORADO.

LA FAMILIA PIDE JUSTICIA  Y POR ESO DAMOS DERECHO A RÉPLICA.

INFORMÓ FIGAALVARADO


a la/s

No hay comentarios :

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )