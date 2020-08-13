REPINTAN CARTEL ANUNCIANTE EN LA RUTA 88, UN TRABAJO REALIZADO POR ALUMNOS DE MECHONGUÉ

¿QUIEN ORDENÓ O DECIDIÓ ARRUINAR EL CARTEL DEL CRUCE DE MECHONGUÉ, QUE CON TANTO ESFUERZO Y DEDICACIÓN PINTARON ALUMNOS Y PROFESORES DEL CEPT N°2O?
NOS MANDARON ESTA INQUIETUD, DONDE FUE REPINTADO LA ENTRADA DE RUTA 88, EL CARTEL DE MECHONGUÉ, DE COLOR AMARILLO.
ANTERIORMENTE ALUMNOS Y PROFESORES DEL CEPT Nº20 HABÍAN REALIZADO UNA OBRA DE ARTE, DONDE LOS NIÑOS FUERON EL PRINCIPAL ESTANDARTE PARA PERSONIFICAR SU LUGAR CON TANTO AMOR Y PASIÓN, DONDE LUEGO CON DISPLICENCIA AL LUGAR, ALGUNOS LE PONEN "PUEBLOS ORIGINARIOS", ¿PARA QUEDAR BIEN CON QUIÉN? SI DESTRUYEN LO QUE HACEN LOS MISMOS HABITANTES DEL LUGAR.
QUIÉN SABE, ALGUNA VEZ CUANDO SE TENGA QUE HACER ALGO, SERÍA BUENO CONSULTARLO CON LA CIUDADANÍA, NO HABÍA NADA MALO EN ESE CARTEL...SOLO ARTE CIUDADANO.
NOTA ENVIADA A NUESTRO EDITORIAL
INFORMÓ FIGAALVARADO
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