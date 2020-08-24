POSIBLE ESCRACHE POR ESTAFAS EN LA CIUDAD-MIRAMAR

UNA PERSONA CONOCIDA COMERCIALMENTE DE LA CIUDAD, PROVOCÓ REITERADAS ESTAFAS A MUCHAS PERSONAS EN LA CIUDAD Y EN OTRAS LOCALIDADES CERCANAS,
EL SUJETO TRAÍA DEL EXTERIOR O DE CERCANÍAS ALGUNOS PRODUCTOS QUE ERAN PROMOVIDOS POR FACEBOOK, MERCADERÍAS VARIAS QUE LOS SOLICITANTES PAGARÍAN POR SER DE UN COSTO MENOR LA MERCANCÍA ORIGINAL Y CON BOLETA.
RECIBIMOS INFORMACIÓN EN NUESTRA REDACCIÓN, QUE VARIAS PERSONAS REALIZARÁN UN ESCRUCHE EN LA VIVIENDA DEL CITADO EMBAUCADOR.
AMPLIAREMOS ESTA NOTICIA, SI ES QUE SUCEDE ESTA AMENAZA DE ESCRACHE A SUJETO ESTAFADOR CONOCIDO. NO PONEMOS NOMBRE POR EL MOMENTO Y LAMENTAMOS SU DECISIÓN DE REALIZAR ESTAS MANIOBRAS FRAUDULENTAS.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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