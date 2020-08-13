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DOS PERSONAS SE TOMARON A GOLPES EN UNA DISCUSIÓN ENERVADA-MIRAMAR

13.HS APROXIMADAMENTE EN CALLES 35 Y 42 , DOS SUJETOS SE TRENZARON A GOLPES POR PROBLEMAS FAMILIARES Y TUVO QUE INTERVENIR LA POLICÍA PARA SEPARARLOS.

FUERON DERIVADOS A COMISARÍA LOCAL.

INFORMÓ FIGAALVARADO (FUE ADELANTO EN NUESTRO FACEBOOK)

a la/s

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