POLICÍA RETIRA A KAYAKISTAS SIN PERMISO DE VENTA DE PESCADO-MIRAMAR

"TODO TIENE SOLUCIÓN HAY QUE ESPERAR UN POCO MÁS" PALABRAS DEL VETERINARIO DAVID VIOLA.EN HORAS DEL MEDIODÍA CONCURRÍMOS A LA COSTA, CERCA DEL MUELLE, DONDE SE REÚNEN LOS KAYAKISTAS A BUSCAR PESCADO PARA LA VENTA, PREVIO FILETEADO.
HACE UNAS SEMANAS HABÍAN REALIZADO UNA BUENA GESTA PARA COLABORAR CON COMEDORES DE LA ZONA. PERO SIGUIERON OCUPANDO EL LUGAR, DONDE LAMENTABLEMENTE NO ESTÁN EN CODICIONES DE HIGIENE MÁS EN ESTAS ÉPOCAS, PUESTO QUE EL MUELLE ESTÁ CERRADO HACE 4 MESES, Y ALLÍ HAY CANILLAS ESTÁN PARA LA LIMPIEZA.
FILMAMOS EN ESOS MOMENTOS, Y TERMINADA LA NOTA, ME ACERCABA A MI VEHÍCULO DONDE EN ESE INSTANTE APARECE LA POLICÍA.
"DÓNDE ARROJAN LOS RESTOS DE PESCADO ESTÁ PROHIBIDO, TENDRÍA QUE HABER ALGUIEN QUE LOS JUNTE Y LOS LLEVE A OTRO LUGAR PERMITIDO
ME QUEDÉ MIRANDO EL PROCEDIMIENTO, DONDE LUEGO ME ACERCO A UN OFICIAL CON CARGO MAYOR ENTRE LOS PRESENTES, LE PREGUNTO QUE SUCEDÍA Y ME DIJO QUE NADA, COSA QUE NO ERA ASÍ, SI SUCEDÍA ALGO PUESTO QUE SE ACERCARON DOS POLICÍAS CICLISTAS Y CUATRO OFICIALES MÁS.
PASADOS LOS MINUTOS TIPO 13, 10HS., LOS KAYAKISTAS
LEVANTARON LOS 4 PUESTOS, UBICADOS FRENTE A LAS PLAZOLETAS DEL BICENTENARIO Y
DEL ARA GRAL. BELGRANO, POR COSTANERA, SIN PROTESTAR NI HACER ALBOROTO.
ME COMUNIQUÉ CON INSPECCIÓN MUNICIPAL, CON EL VETERINARIO
DAVID VIOLA Y NOS DIJO: “QUE LA ACTIVIDAD ESTÁ PROHIBIDA, EL MIÉRCOLES SE
PUSIERON DE PREPO Y DIJE QUE ESPERARAN LA REGLAMENTACIÓN QUE SEA APROBADA POR EL HCD.
HICIERON CASO Y SIGUIERON ESTANDO EN EL LUGAR.
HAY QUE CONTEMPLAR LOS IMPUESTOS DE VENTA AL PÚBLICO, LA LIMPIEZA Y LA UBICACIÓN DEL SECTOR, ASI LOS PESCADORES PODRÁN REALIZAR SU TRABAJO,
SEGURAMENTE LOS COMERCIANTES DE PESCADO ESTÁN ENFURECIDOS, YA QUE PAGAN COSTOS MUY ALTOS EN ALQUILERES, PERSONAL, E IMPUESTOS Y ENCIMA CON LA PANDEMIA SE HACE DIFÍCIL MANTENER ESTOS GASTOS.
ESPERAMOS PRONTA SOLUCIÓN YA QUE MUCHA GENTE COSTEA CON LA VENTA DE PESCADO SUS NECESIDADES DIARIAS.
ÚNICO MEDIO PRESENTE FIGAALVARADO
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