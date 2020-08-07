OPERARON EN EL INSTITUTO MÉDICO MITRE CON ÉXITO A LA SEÑORA SANDRA MANCA-MIRAMAR

EN EL DÍA DE SAN CAYETANO, SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A LA SRA. SANDRA MANCA, EL TRAUMATÓLOGO DR. JAVIER PEREYRO FUE QUIÉN OPERÓ A NUESTRA COMPAÑERA PACIENTE, LA CUAL FUE UN ÉXITO.
QUEREMOS AGRADECER AL DR. MARCELO ENRIQUE HONORES, DEFENSOR DEL PUEBLO, QUIÉN TUVO QUE GESTIONAR LA PRÓTESIS EN IOMA, DONDE NO SE ENTREGABA LA MISMA POR MOTIVOS FUERA DE HUMANIDAD.
A LOS AMIGOS DE DEFENSORÍA QUE CONSIGUIERON EL COLCHÓN ORTOPÉDICO EL CUAL LA PACIENTE PUDO ESTAR MUCHO MEJOR Y MÁS CÓMODA.
UN LINDO RECONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. LIMPIEZA Y PROFESIONALES DE LA CLÍNICA MITRE, DONDE EL DR. GARBIZU FUE EL MÉDICO CLÍNICO.
AHORA A RECUPERARSE.
LUEGO 15 DÍAS CASI, SE PUDO REALIZAR DICHA OPERACIÓN.
INFORMÓ FIGAALVARADO
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