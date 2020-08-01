POR SITUACIONES QUE SE TRATA DE ESTABLECER, UNA MUJER MUNICIPAL DE LIMPIEZA SE VIO ENREDADA EN UN ENCUBRIMIENTO POR UNA .
UNA PAREJA FUE AVISADA POR UNA AMIGA, DONDE HACE UN AÑO LE HABÍAN ROBADO LA BICICLETA Y QUE PUDO AVISTAR Y ESTABA ATADA EN EL SKATEPARK ATADA.
POLICÍA REVISA LA MISMA Y ERA EXACTAMENTE LA BICICLETA DE ESTA PAREJA.
FUE DERIVADA A COMISARÍA REALIZÓ LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES Y QUEDÓ COMO ENCUBRIDORA AL NO PODER DAR DATOS DE POSEER EL BICICLO, YA QUE AL LLAMAR AL QUE SE LA HABRÍA PRESTADO SE LAVÓ LAS MANOS Y DIJO QUE LA ENTREGUE.
INFORMÓ FIGAALVARADO
DEMORAN A EMPLEADA MUNICIPAL POR ENCUBRIMIENTO-MIRAMAR
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