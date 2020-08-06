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DAÑO EN UNA PUERTA DE GALPÓN-MIRAMAR

07.00HS: EN CALLE 13 AL 2500, PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DEBIDO A UN LLAMADO, DONDE EN UN GALPÓN VIOLENTARON LA PUERTA DE ENTRADA Y UNA VENTANA.

LA DUEÑA TIENE 90 AÑOS DE EDAD.

HUBO VARIOS  FALTANTES

INFORMÓ FIGAALVARADO


a la/s

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