DAÑO EN UNA PUERTA DE GALPÓN-MIRAMAR

07.00HS: EN CALLE 13 AL 2500, PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DEBIDO A UN LLAMADO, DONDE EN UN GALPÓN VIOLENTARON LA PUERTA DE ENTRADA Y UNA VENTANA.
LA DUEÑA TIENE 90 AÑOS DE EDAD.
HUBO VARIOS FALTANTES
INFORMÓ FIGAALVARADO
07.00HS: EN CALLE 13 AL 2500, PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR DEBIDO A UN LLAMADO, DONDE EN UN GALPÓN VIOLENTARON LA PUERTA DE ENTRADA Y UNA VENTANA.
LA DUEÑA TIENE 90 AÑOS DE EDAD.
HUBO VARIOS FALTANTES
INFORMÓ FIGAALVARADO
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